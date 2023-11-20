Обязательное обновление Windows 11 ломает панель задач и отправляет ПК в бесконечную перезагрузку

Апдейт, от которого нельзя отказаться

Установка последнего обновления для Windows 11, имеющего статус обязательного, способна доставить пользователям и администраторам массу неудобств.

В частности, по информации профильного издания Windows Latest, применение патча от 14 ноября 2023 г. может обернуться некорректной работой панели задач, медленным переключением виртуальных рабочих столов, сопровождающихся визуальными багами. Кроме того, в процессе установки апдейта могут происходить ошибки, приводящие к бесконечной череде перезагрузок компьютера в произвольный момент процедуры.

Ситуацию усугубляет тот факт, что KB5032190 является обязательным накопительным обновлением, которое устраняет множество ошибок безопасности, поэтому искусственно блокировать его инсталляцию может быть не самым лучшим решением.

Исчезающие значки на панели задач

Согласно сообщениям на Reddit и в «Центре отзывов» (Feedback Hub), инсталляция апдейта KB5032190 может нарушать нормальную работу панели задач Windows 11.

Фото: Microsoft Обязательное обновление Windows 11 ломает панель задач, виртуальные рабочие столы и бесконечно перезагружает ПК

Проблема заключается в либо в полном исчезновении пиктограмм приложений, расположенных на этом важнейшем элементе управления ОС корпорации Microsoft, либо некорректной обработке нажатий на иконки при попытке запуска приложений. Система запускает не ту программу, на иконку которой пользователь навел курсор мыши перед тем, как выполнить щелчок левой кнопкой мышь. Вместо этого осуществляется запуск приложения, пиктограмма которой следует непосредственно за нужной пользователю. Другими словами, если на панели задач расположены подряд значки OneNote, Word, то попытка запустить приложение для ведения заметок всегда приводит к запуску текстового процессора.

Некоторые из столкнувшихся со странной проблемой пользователей отмечают что, устранить ее не некоторое время позволяет перезапуск «Проводника» (File Explorer) через «Диспетчер задач» (Task Manager). Однако спустя примерно полчаса трудности с запуском приложений и исчезновением иконок программ возникают вновь, и «Проводник» приходится вновь принудительно закрывать.

Как отмечает Windows Latest, Microsoft известно о баге с отображением пиктограмм на панели задач. Более того, разработчики даже выпустили несколько предварительных билдов патчей, устраняющих эту неприятную особенность – проблема решена в инсайдерских сборках на канале Canary. Тем не менее сроки появления исправления в стабильной версии Windows 11 пока неизвестны.

Пользователи начали жаловаться на описанную выше проблему выходом необязательного крупного обновления функциональности Moment 4, релиз которого состоялся в сентябре 2023 г., и баг каким-то образом «перекочевал» в обязательное для всех обновление KB5032190.

Moment 4, к слову, открыл владельцам ПК под управлением Windows 11 доступ к новому умному ассистенту, который получил название Windows Copilot и сразу же начал доставлять пользователям дискомфорт. Обладатели конфигураций с несколькими мониторами при попытке запуска помощника могли сталкиваться с хаотичным перемещением иконок приложений и документов с экрана на экран.

Проблема с виртуальными рабочими столами

После установки обновления KB5032190 для Windows 11 некоторые пользователи отмечают появление неприятных особенностей в работе с виртуальными рабочими столами.

Сергей Четвертаков, Prof IT, — о навыках диалоговых и программных роботов и генеративном ИИ в разговорных ассистентах Телеком

Так, анимация переключения между рабочими пространствами страдает от отсутствия плавности, а сами рабочие столы в отдельных случаях могу визуально искажаться. Столкнувшиеся с проблемой пользователи наблюдают возникновение разрывов изображения и некорректное отображение обоев рабочего стола.

Примечательно, что проблемы с отзывчивостью работы механизма виртуальных рабочих столов, как и исчезновение иконок с панели задач, были зафиксированы еще с выходом Moment 4. Теперь же они затрагивают пользователей всех версий Windows 11, в том числе и тех, кто Moment 4 не устанавливал – в связи с тем, что KB5032190 является обязательным апдейтом.

Бесконечные перезагрузки

Пожалуй, наиболее серьезная проблема, которую может вызывать патч KB50321190 –бесконечный цикл перезагрузки, в который попадает ОС в процессе установки апдейта.

В «Центре отзывов» размещено множество жалоб на то, что Windows автоматически и многократно перезапускается в произвольный момент процедуры инсталляции обновления, после чего происходит откат системы к исходному состоянию.

Проблема затрагивает различные версии Windows 11, в том числе редакции Enterprise и Pro. В отдельных случаях информация о провальной попытке установки патча даже не фиксируется в «Журнале обновлений» «Центра обновления Windows» и, таким образом, лишает пользователя ценной информации (к примеру, кодов ошибок), которая в противном случае могла бы помочь установить причину возникновения проблемы.