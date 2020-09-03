«Ситилинк» при поддержке «1С-Рарус» обновил мобильное приложение для курьеров

«Ситилинк», российская сеть магазинов электроники и бытовой техники, и «1С-Рарус», дистрибьютор лицензионного программного обеспечения, завершили обновление мобильного приложения для курьеров. В рамках проекта «1С-Рарус» выполнил программные доработки предыдущей версии продукта и ИТ-интеграцию с системами ритейлера.

Новое мобильное приложение расширило функциональность, доступную курьерам «Ситилинк» в момент доставки и оформления покупки. Теперь, кроме опций принятия оплаты с выдачей и отправкой на почту электронного чека, новая версия приложения позволяет курьерам оформить дополнительные услуги к созданному через интернет-магазин заказу, оформить возврат, рассчитать скидку и обновить стоимость с учетом изменения состава покупки. Для клиентов B2B-сегмента также стала доступна печать обновленных товарных накладных и актов о выполненных работах на месте.

Благодаря внедрению усовершенствованной версии мобильного приложения и ИТ-интеграции с системами «Ситилинк» удалось оптимизировать контроль товародвижения. Теперь в онлайн-режиме всем подразделениям компании доступны актуальные данные по наличию товаров с учетом выполняемых возвратов.

«В качестве основы для приложения было выбрано решение «1С:Мобильная касса». Чтобы сократить сроки и стоимость интеграции учетной программы и приложения мы использовали буфер обмена – «1С: Розница 8», – сказал Алексей Букреев, руководитель проектов отдела проектного управления компании "1С-Рарус" – Все изменения заказа в приложении должны быть подтверждены в учётной программе. «1С: Мобильная касса» запрашивает разрешение в ERP-системе через «1С:Розница 8» и по этому же пути получает подтверждение. Обмен данными занимает несколько секунд и не сказывается на скорости отклика».

«На первом этапе мы запустили обновленное мобильное приложение только для сотрудников курьерской службы центрального федерального округа. После успешного испытательного периода в 1,5 месяца мы решили масштабировать использование обновленного продукта, – отметил Михаил Замыцкий, директор по развитию «Ситилинк». – В апреле 2020 г. мы активно расширяли курьерскую службу в связи с увеличением количества заказов. Внедрение обновленной версии мобильного приложения в других регионах получило особый приоритет, доказав эффективность во время тестового периода. Оно позволило сократить количество ошибок, время обработки документов и обновление информации по возвратам на 8-9 часов. Теперь информация об товарах, которые в работе у курьеров, обновляются не после завершения рабочего дня, в онлайн-режиме. До конца года мы планируем подключить к приложению порядка 500 курьеров компании в разных городах страны. В перспективе рассматриваем возможность использования продукта для развития мобильной торговли и продажи товаров в дополнение к ранее оформленному заказу».