Kingston Fury представила линейку высокопроизводительных накопителей с поддержкой PCIe 4.0 NVMe

Kingston Fury, игровое подразделение Kingston Technology Company, объявила о выпуске твердотельного накопителя Kingston Fury Renegade — SSD нового поколения в форм-факторе M.2 с поддержкой PCIe 4.0 NVMe для геймеров, энтузиастов сборки ПК и продвинутых пользователей. Kingston Fury Renegade обеспечивает высочайшую производительность при большой ёмкости с использованием новейшего контроллера Gen 4x4 и памяти 3D TLC NAND.

Максимально используя доступную пропускную способность PCIe 4.0, накопитель Kingston Fury Renegade обеспечивает скорость чтения/записи до 7300/7000 МБ/с и до 1000000 IOPS (операций ввода-вывода в секунду), что гарантирует плавный и непрерывный игровой процесс. Накопитель оптимизирован для сокращения времени загрузки игр и приложений, упрощения потоковой передачи и захвата видео, а также повышения скорости отклика системы. Благодаря ёмкости до 4 ТБ пользователи смогут хранить на нём обширную библиотеку любимых игр и мультимедиа — и ещё останется много места для новинок. Высокую скорость работы и большую ёмкость SSD Kingston Fury Renegade дополняют компактный форм-фактор M.2 и усовершенствованный низкопрофильный графен-алюминиевый теплоотвод, который обеспечивает охлаждение устройства в периоды интенсивного использования и гарантирует превосходную производительность даже при установке в небольших игровых ПК и ноутбуках.

«SSD Kingston Fury Renegade расширяет границы технологии PCIe четвёртого поколения, чтобы предоставить пользователям эффективное решение для хранения данных, незаменимое для создания оптимальных по характеристикам систем и улучшения игрового опыта в целом, — сказал Кит Скимменти (Keith Schimmenti), менеджер направления SSD в Kingston. — Пользователи могут комбинировать твердотельные накопители Kingston Fury Renegade с линейкой памяти Kingston Fury, чтобы собрать отличный комплект оборудования, который поможет им оставаться среди лидеров в играх».

Твердотельные накопители Kingston Fury Renegade доступны в ёмкостях 500 ГБ, 1, 2 и 4 ТБ. Новинка получила ограниченную пятилетнюю гарантию и бесплатную техническую поддержку.