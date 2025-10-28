Новый продукт — Multistatus от «Мультифактор»

Компания «Мультифактор», российский разработчик ИБ- и ИТ-решений, объявляет о выходе нового продукта — распределенного облачного сервиса анализа работы интернет-ресурсов Multistatus. Об этом CNews сообщили представители «Мультифактор».

Multistatus проверяет доступность сайтов из пяти геолокаций по базовым параметрам, выполняет диагностику веб-приложений «как в терминале» и позволяет протестировать запросы от пользователей, помогая быстро понять, все ли работает, как нужно.

Сервис создан для компаний, которые хотят иметь полное представление о работе своих веб-сервисов и готовы делиться этой информацией со своими заказчиками.

«В связи с ростом нашей внутренней ИТ-инфраструктуры и необходимостью держать все ресурсы под контролем мы искали такой сервис, который бы обладал нужным функционалом для стабильной работы бизнеса. Но на ИТ-рынке не оказалось продукта, соответствующего нашим потребностям. Поэтому было принято решение о создании собственного облачного сервиса Multistatus», — сказал Константин Ян, генеральный директор компании «Мультифактор».

Какие задачи решает Multistatus: проверяет доступность ресурсов в реальном времени из пяти геолокаций; выполняет диагностику веб-приложений по шести параметрам «как в терминале»: HTTP-check, Ping, Traceroute, DNS, Email, SSL; отслеживает коды ответов с внешних точек и позволяет протестировать запросы от пользователей; учитывает особенности российского интернета: фильтрация, провайдеры, Роскомнадзор; (скоро) показывает открытый дашборд со статусом веб-ресурсов, демонстрируя вам и вашим клиентам прозрачность работы сервисов; (скоро) отправляет алерты в Telegram и звонит дежурному инженеру, если что-то идет не так; (скоро) через открытое API встраивается в ваши пайплайны и системы мониторинга, позволяя создавать собственные health-чеки и наблюдать за поведением ресурсов в разных условиях.

«Облачный сервис Multistatus обеспечивает мгновенную проверку доступности и стабильности интернет-ресурсов сразу из пяти регионов мира и России, фиксируя важные показатели сети. Multistatus гарантирует прозрачность результатов. Мы заложили прочную техническую основу для дальнейшего расширения функционала, которая позволит нашим пользователям повысить надежность своих проектов», — сказал Антон Машошин, DevOps TeamLead компании «Мультифактор».

На данный момент доступна бета-версия продукта. Любой желающий может протестировать Multistatus бесплатно.