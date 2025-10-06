Skuratov Coffee оцифровала процессы ТОиР при помощи Okdesk

Сеть кофеен Skuratov Coffee, в которую входят 64 заведения в семи городах России, оцифровала процессы работы своих заведений с помощью системы автоматизации технического обслуживания и ремонтов Okdesk. Об этом CNews сообщили представители Okdesk.

Активное развитие сети в разных городах России требует унифицированных и зрелых процессов обслуживания и ремонта оборудования, чтобы каждая кофейня работала без перебоев и гости могли наслаждаться кофе, не отвлекаясь на возможные поломки в инфраструктуре помещения.

Главным запросом Skuratov Coffee стало сокращение срока приема и обработки заявок на ТОиР от существующих и будущих точек.

«Раньше для обработки заявок мы пользовались таблицами и мессенджерами. Только на их регистрацию и первичное согласование всех аспектов мы тратили около часа, при этом периодически возникали ошибки, информация терялась, заявку нельзя было детализировать при помощи фото или видео. Процесс усложнялся тем, что уточняющую информацию нужно было запрашивать у управляющих. Это приводило к увеличению срока решения заявки и, естественно, такие процессы сложно было масштабировать», – сказал технический менеджер Skuratov Coffee Владислав Толокнеев.

Для решения поставленных задач среди десяти систем была выбрана система автоматизации технического обслуживания и ремонтов Okdesk. За 6 месяцев использования удалось автоматизировать все процессы эксплуатации оборудования и инфраструктуры: заявки поступают напрямую от кофеен, при необходимости прикрепляются файлы по поломке, вся коммуникация ведется в чате напрямую с исполнителем в том числе посредством готовых мобильных приложений.

Итогом использования Okdesk стал рост коэффициента выполненных в срок задач, увеличение NPS на 30%, а также удалось исключить повторяющиеся поломки оборудования и улучшить контроль за качеством выполненных работ.