«Золотое Яблоко» запускает безналичные чаевые курьерам и сотрудникам магазинов

«Золотое Яблоко» внедряет в мобильное приложение функцию безналичных чаевых. Уже сейчас клиенты, довольные доставкой, могут оставить чаевые курьерам, а в декабре планируется запуск чаевых для кассиров и консультантов. Компания станет одним из первых ритейлеров на российском рынке, которая внедрила безналичные чаевые не только курьерам, но и сотрудникам магазинов. Об этом CNews сообщили представители компании «Золотое Яблоко».

За первое полугодие 2025 г. в службу поддержки компании поступило множество онлайн-обращений от клиентов с просьбой дать возможность отблагодарить курьеров и сотрудников магазинов, которые проявили высокий уровень сервиса. Похожий запрос регулярно фиксируется и офлайн — покупатели нередко пытались вручать благодарность наличными или товарами, что не соответствует современным диджитал-практикам. Теперь отправить чаевые можно через приложение сразу после покупки.

Как работает новая функция

После онлайн- или офлайн-покупки пользователю открывается модальное окно, где отображаются сотрудники, которые обслуживали заказ. Клиент может выбрать одного или нескольких исполнителей и оставить чаевые в размере от 50 до 5000 руб. Чаевые зачисляются сотруднику на карту в течение пяти минут.

zol1.jpg

Золотое Яблоко

Сотрудники могут выбрать цель, на которую они копят, и поменять ее в любой момент. Варианты целей предоставлены партнером, через которого осуществляется процессинг чаевых. «Коплю на мечту» является значением по умолчанию и встречается чаще всего. Оставить чаевые можно в течение семи дней после покупки. В 2026 г. функционал появится и в списке заказов в личном кабинете.

Прозрачность и безопасность

Дмитрий Хлопов, К2Тех: Офисная среда должна быть живой ИТ-экосистемой
Цифровизация

Оплата осуществляется через сохраненные в приложении банковские карты, в ближайшее время будет доступна оплата через СБП. Все транзакции проходят по тем же защищенным протоколам, что и обычные покупки. При оставлении чаевых пользователю отображается комиссия за процессинг — это плата внешнему платежному партнеру, а не самому ретейлеру. «Золотое Яблоко» не удерживает проценты: вся сумма чаевых полностью поступает сотруднику. Комиссия видна заранее, и большинство клиентов предпочитают покрывать ее самостоятельно. Чаевые переводятся анонимно — сотрудник не видит, от какого клиента и за какой заказ была отправлена сумма.

Для компании это некоммерческий проект. Запуск безналичных чаевых повышает уровень NPS работников розницы и курьеров, усиливает их стимул предлагать клиентам «Золотого Яблока» самый лучший сервис. А покупатели, при желании и возможности, могут таким образом сказать «спасибо» за действительно превосходное обслуживание. Бизнес на этом не зарабатывает деньги, но получает нечто более ценное в долгосрочной перспективе: рост уровня клиентского сервиса, развитие культуры взаимного уважения и заботы между сотрудниками и покупателями.

