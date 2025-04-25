Fix Price увеличила онлайн-продажи в I квартале 2025 года

Сеть низких фиксированных цен Fix Price продолжает наращивать онлайн-продажи: рост в России по итогам I квартала 2025 г. составил 27% год к году.

Основной локомотив бизнеса сети Fix Price – это офлайн-магазины. При этом Fix Price развивает омниканальность и «бесшовный» клиентский опыт, предлагая покупателю выбрать самый удобный для него в конкретный момент способ покупки. Сегодня такие возможности являются важной составляющей успеха в ритейле.

Онлайн-покупки в Fix Price можно делать на сайте, в мобильном приложении или на витринах маркетплейсов («Яндекс Еда», «Купер»). Доступен самовывоз из магазина или пунктов выдачи партнеров и курьерская доставка.

«Возможность оформлять заказы онлайн помогает нам повышать лояльность аудитории: по итогам внутреннего исследования, у тех, кто совершал покупки на сайте и в мобильном приложении индекс NPS, вырос на 2% и 9%, соответственно. 77% нашей онлайн-аудитории — это женщины от 20 до 54 лет. Мы непрерывно совершенствуем свои онлайн-инструменты, например, в апреле запустили новый онбордирнг для мобильного приложения, и теперь знакомство с ним стало более удобным для новых клиентов», – сказала Татьяна Космынина, руководитель направления онлайн-торговли Fix Price.

Для онлайн-заказа доступен практически весь ассортимент розничного магазина. Чаще всего через интернет приобретают продукты питания и напитки (34%), товары для дома (21%) и средства гигиены (10%).