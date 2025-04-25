Разделы

Ритейл Интернет Розница
|

Fix Price увеличила онлайн-продажи в I квартале 2025 года

Сеть низких фиксированных цен Fix Price продолжает наращивать онлайн-продажи: рост в России по итогам I квартала 2025 г. составил 27% год к году.

Основной локомотив бизнеса сети Fix Price – это офлайн-магазины. При этом Fix Price развивает омниканальность и «бесшовный» клиентский опыт, предлагая покупателю выбрать самый удобный для него в конкретный момент способ покупки. Сегодня такие возможности являются важной составляющей успеха в ритейле.

Онлайн-покупки в Fix Price можно делать на сайте, в мобильном приложении или на витринах маркетплейсов («Яндекс Еда», «Купер»). Доступен самовывоз из магазина или пунктов выдачи партнеров и курьерская доставка.

«Возможность оформлять заказы онлайн помогает нам повышать лояльность аудитории: по итогам внутреннего исследования, у тех, кто совершал покупки на сайте и в мобильном приложении индекс NPS, вырос на 2% и 9%, соответственно. 77% нашей онлайн-аудитории — это женщины от 20 до 54 лет. Мы непрерывно совершенствуем свои онлайн-инструменты, например, в апреле запустили новый онбордирнг для мобильного приложения, и теперь знакомство с ним стало более удобным для новых клиентов», – сказала Татьяна Космынина, руководитель направления онлайн-торговли Fix Price.

Для онлайн-заказа доступен практически весь ассортимент розничного магазина. Чаще всего через интернет приобретают продукты питания и напитки (34%), товары для дома (21%) и средства гигиены (10%).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Apple по-тихому переносит сборку iPhone из Китая в Индию. Китайские власти запретили местному бизнесу им помогать

Хакеры усилили DDoS-атаки на Россию. Особенно досталось ИТ, телекому и букмекерам

В США взлет популярности мессенджеров с шифрованием после скандала с утечкой данных у министра обороны

Мошенники открыли сафари на школьников. Их отлавливают в мессенджерах и предлагают купить фейковые ответы к ОГЭ и ЕГЭ

Евросоюз заставит производителей смартфонов раскрывать ремонтопригодность и автономность батарей

Россия откроет ИТ-хаб в Индии

Конференции

Рынок CRM 2025

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Вторая жизнь: 7 способов использовать старый смартфон или планшет

Обзор смартфона HUAWEI Mate 70 Pro: ультимативный фотофлагман

Доступные игровые ноутбуки стоимостью до 100 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

500-летние трансильванские летописи раскрывают жестокую правду Малого ледникового периода

Обнаружен самый древний кратер на Земле от падения метеорита — ему 3,47 миллиарда лет

ИИ обнаружил скрытый космический взрыв, который меняет основы астрономии
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153