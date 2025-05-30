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Выручай-Деньги МКК


УПОМИНАНИЯ


30.05.2025 МКК «Выручай-Деньги» кратно увеличила эффективность дозвона за счет автоматизации процессов 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Выручай-Деньги МКК и организации, системы, технологии, персоны:

RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5714 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31882 1
NPS - Net Promoter Score - Индекс потребительской лояльности 226 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21828 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4987 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2619 1
ЕРМ - Единое рабочее место 42 1
MarTech - Telemarketing - Телемаркетинг 161 1
Ddialer - дайлер - программа дозвона - звонилка 228 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5320 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 522 1
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 154 1
Троицкая Екатерина 3 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 724 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1362917, в очереди разбора - 753839.
Создано именных указателей - 175827.
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