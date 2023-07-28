Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения ИТ в банках
|

«Диасофт» разработала продукт для расследования платежей в режиме одного окна

«Диасофт» разработала продукт для расследования платежей в режиме одного окна.

Расследование по платежу производится, если не удалось определить получателя входящего платежа, найдены противоречия в реквизитах, а также если получен запрос со стороны клиента банка или другой кредитной организации.

В этом случае сотруднику банка приходится вручную контролировать запросы и ответы в процессе проведения расследования, что требует больших трудозатрат. При этом отсутствует единое рабочее место для ведения переписки по расследованию. Процесс также усложняется тем, что данные могут храниться в разных ИТ-системах.

Продукт «Расследования» компании «Диасофт» объединяет в едином информационном пространстве досье расследования, информационные сообщения, а также платежные документы, которые отнесены к невыясненным либо требуют уточнения реквизитов после отправки платежа. Данные, полученные в процессе ведения расследования, автоматически систематизируются. Пользователь имеет единое рабочее место для ведения переписки по расследованию.

Сервисы на опережение: ребята из «Сириуса» прошли стажировку в холдинге Т1
Бизнес

Павел Погорельский, руководитель продуктового направления «Расчеты и главная книга», компания «Диасофт», сказал: «Когда большое количество платежей попадает на счета невыясненных сумм, то в процессе расследования тяжело ориентироваться в таком количестве информации. Необходимо выяснить, по каким платежам требуются ответы, а по каким они уже пришли. Также требуется их обработка. Мы разработали продукт, который аккумулирует в одном месте все артефакты проведения расследования, и, таким образом, значительно упростили этот процесс».

Продукт входит в состав платформы развития Digital Q.Payments. Реализация продукта в микросервисной архитектуре позволяет интегрировать его с любыми расчетными системами банка.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Оплата налогов переехала на «Госуслуги». Комиссии нет

Власти ужесточили требования к центрам выдачи электронной подписи и их использованию

Россия без FineReader: рынок OCR за год упал на четверть

Росбанк отказался от Skype в пользу российской видеоконференцсвязи

«Мой офис» крупно обновил свою замену Slack и Microsoft Teams. Добавлены секретные чаты, повышена безопасность

Роструд переводит половину сотрудников с Windows и MS Office на Linux «Альт» и «Мой офис»

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Как расходуется мобильный интернет: сколько трафика мы тратим на самом деле

Накладные наушники без проводов: хиты продаж

Обзор умных часов Mobvoi TicWatch Pro 5: лучший компаньон для вашего смартфона

Показать еще

Наука

Шаг к новому типу квантового компьютера: физики расщепляют фононы

Что означают струи, обнаруженные в магнитослое Марса?

Ликбез RnD.CNews: как работают ускорители частиц
Показать еще