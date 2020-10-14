Интеграция
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
ИТ-бизнес
Wi-Fi 6 – оптимальное решение актуальных бизнес-задач

Спецпроекты

Nexign приобрела 99% долю в компании «Шторм технологии»

Бизнес Инвестиции и M&A
, Текст: Владимир Бахур

Nexign (входит в «ИКС Холдинг») и «Шторм технологии» объявили, что АО «Нэксайн» приобретает долю в размере 99% в уставном капитале ООО «Шторм технологии» у группы компаний «Форпост».

Nexign планирует усилить свое продуктовое портфолио за счет передовых решений по управлению цифровым клиентским опытом. Таким образом, Nexign поможет своим клиентам – операторам связи – более эффективно выстраивать отношения с абонентами. В свою очередь «Шторм технологии» получит доступ к глобальному рынку и новым клиентам из телекоммуникационной индустрии.

Команда «Шторм технологии» более 10 лет занимается разработкой и внедрением автоматизированных систем по управлению цифровым клиентским опытом. Продукты «Шторм технологии» обеспечивают омниканальные коммуникации, которые позволяют улучшить качество обслуживания и снизить затраты, связанные с поддержкой пользователей.

В настоящее время «Шторм технологии» развивает два флагманских продукта.

Платформа Cascana – программная платформа для быстрого создания эргономичных универсальных рабочих мест сотрудников контакт-центра, фронт-офиса и центров взаимодействия с клиентами. Платформа позволяет комбинировать интерфейсы существующих систем заказчика, каналов взаимодействия и моделей безопасности для более эффективной работы с пользовательским опытом.

Продукт Cascana.Customer Engagement Center – передовая омниканальная платформа для организации единого рабочего места специалиста контактного центра с возможностью роботизации функций обслуживания, автоматизации процессов телемаркетинга, сбора обратной связи, обработки претензионных обращений и сценарной автоматизации сквозных бизнес-процессов, а также поддержкой взаимодействия по голосовым и цифровым каналам коммуникаций.

«Сегодня внедрение омниканальных платформ для телеком-операторов – это залог лояльности абонентов, возможность объединять маркетинг и клиентские сервисы, создавая продукты под нужды конкретного пользователя. Я уверен, что решения для управления цифровым клиентским опытом «Шторм технологии» станут отличным дополнением к продуктовому портфолио Nexign, а наше совместное предложение будет востребовано на глобальном рынке», — сказал Игорь Горьков, генеральный директор Nexign.

По условиям сделки, «Шторм технологии» сохранит самостоятельность бренда компании, получая при этом доступ к технологической платформе Nexign и сможет продвигать свои решения на мировом рынке.

«Я убежден, что, став частью экосистемы Nexign, «Шторм технологии» откроет для себя новые возможности развития бизнеса, в том числе увеличит количество клиентов из телекоммуникационной отрасли и получит возможность выхода на международные рынки. Наша компания на протяжении 10 лет помогает предприятиям из разных отраслей автоматизировать бизнес-процессы контакт центра, повышать качество обслуживания и лояльность клиентов, оптимизируя издержки на процессы обслуживания и продаж. Я уверен, что технологии и маркетинговая экспертиза Nexign будут способствовать акселерации этого развития», — отметил Сергей Бяков, генеральный директор «Шторм технологии».



Другие материалы рубрики

«Ростелеком» купил собственного поставщика CRM за 430 миллионов

Российские власти рассказали, кто больше всех тратит на госинформатизацию. Рейтинг

Qiwi заплатила 130 миллионов за программную платформу для магнатов ЖКХ

Основатель ARM хочет сорвать сделку с Nvidia: «Она приведет к полному технологическому превосходству США»

AMD покупает крупнейшего в мире производителя программируемых чипов

МТС заплатила 360 миллионов за сибирского телеком-оператора

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Apple iPhone 12: новые цвета, 5G и странные аксессуары

Продлеваем лето: 7 лучших обогревателей для улицы

Техноблог

Oculus Quest 2 от Facebook — новый уровень VR или все-таки провал?

Умные часы и браслеты с NFC, которыми можно платить: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, как появилась вода на Земле

Математики уверены — путешествия во времени без парадоксов возможны

Надышите заряд своему смартфону: мини-ветряк работает от дыхания

Робот, управляемый через VR, будет раскладывать товары на полках в магазине
Показать еще
Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Пандемия заставила компании по всему миру ускорить цифровизацию своих бизнес-процессов Пандемия заставила компании по всему миру ускорить цифровизацию своих бизнес-процессов CNews Forum 2020: информационные технологии завтра CNews Forum 2020: информационные технологии завтра