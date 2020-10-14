Nexign приобрела 99% долю в компании «Шторм технологии»

Nexign (входит в «ИКС Холдинг») и «Шторм технологии» объявили, что АО «Нэксайн» приобретает долю в размере 99% в уставном капитале ООО «Шторм технологии» у группы компаний «Форпост».

Nexign планирует усилить свое продуктовое портфолио за счет передовых решений по управлению цифровым клиентским опытом. Таким образом, Nexign поможет своим клиентам – операторам связи – более эффективно выстраивать отношения с абонентами. В свою очередь «Шторм технологии» получит доступ к глобальному рынку и новым клиентам из телекоммуникационной индустрии.

Команда «Шторм технологии» более 10 лет занимается разработкой и внедрением автоматизированных систем по управлению цифровым клиентским опытом. Продукты «Шторм технологии» обеспечивают омниканальные коммуникации, которые позволяют улучшить качество обслуживания и снизить затраты, связанные с поддержкой пользователей.

В настоящее время «Шторм технологии» развивает два флагманских продукта.

Платформа Cascana – программная платформа для быстрого создания эргономичных универсальных рабочих мест сотрудников контакт-центра, фронт-офиса и центров взаимодействия с клиентами. Платформа позволяет комбинировать интерфейсы существующих систем заказчика, каналов взаимодействия и моделей безопасности для более эффективной работы с пользовательским опытом.

Продукт Cascana.Customer Engagement Center – передовая омниканальная платформа для организации единого рабочего места специалиста контактного центра с возможностью роботизации функций обслуживания, автоматизации процессов телемаркетинга, сбора обратной связи, обработки претензионных обращений и сценарной автоматизации сквозных бизнес-процессов, а также поддержкой взаимодействия по голосовым и цифровым каналам коммуникаций.

«Сегодня внедрение омниканальных платформ для телеком-операторов – это залог лояльности абонентов, возможность объединять маркетинг и клиентские сервисы, создавая продукты под нужды конкретного пользователя. Я уверен, что решения для управления цифровым клиентским опытом «Шторм технологии» станут отличным дополнением к продуктовому портфолио Nexign, а наше совместное предложение будет востребовано на глобальном рынке», — сказал Игорь Горьков, генеральный директор Nexign.

По условиям сделки, «Шторм технологии» сохранит самостоятельность бренда компании, получая при этом доступ к технологической платформе Nexign и сможет продвигать свои решения на мировом рынке.

«Я убежден, что, став частью экосистемы Nexign, «Шторм технологии» откроет для себя новые возможности развития бизнеса, в том числе увеличит количество клиентов из телекоммуникационной отрасли и получит возможность выхода на международные рынки. Наша компания на протяжении 10 лет помогает предприятиям из разных отраслей автоматизировать бизнес-процессы контакт центра, повышать качество обслуживания и лояльность клиентов, оптимизируя издержки на процессы обслуживания и продаж. Я уверен, что технологии и маркетинговая экспертиза Nexign будут способствовать акселерации этого развития», — отметил Сергей Бяков, генеральный директор «Шторм технологии».