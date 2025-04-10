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«Поинтер» запустил новое направление сервисных услуг

Компания «Поинтер», разработчик маркетинговой платформы для управления репутацией и роста трафика, объявила о запуске нового направления — предоставления сервисных услуг для бизнеса. Теперь клиенты могут не только использовать программное обеспечение компании, но и делегировать ключевые задачи по работе с онлайн-репутацией специалистам «Поинтера». Об этом CNews сообщили представители «Поинтера».

Новая линейка услуг включает публикацию новостей и сторис на онлайн-картах, удаление нерелевантного контента, управление отзывами (мониторинг, ответы, обжалование и др.), ORM и работу с репутацией, а также подготовку отчетности по эффективности репутационной работы. Такой подход позволяет бизнесу сосредоточиться на стратегическом развитии, передав операционные задачи экспертам.

Многие компании осознают важность контроля репутации и представленности в онлайне, но сталкиваются с нехваткой внутренних ресурсов — будь то время, команда или экспертиза. В таких случаях аутсорсинг становится оптимальным решением: задачи передаются команде «Поинтера», которая берет на себя всю операционную часть, обеспечивая качественный результат.

Таким образом, обеспечиваются актуальные данные и хорошая представленность компании в онлайне, обработанные отзывы, высокий рейтинг и привлечение новых клиентов. Автоматизация ключевых процессов и передача ведения проекта на аутсорс позволяют существенно сократить временные и ресурсные издержки.

«Мы видим устойчивый спрос со стороны бизнеса на не только удобные инструменты, но и полноценную операционную поддержку. Именно поэтому мы расширили наш подход и запустили сервисное направление. Наша цель — упростить работу с репутацией и позволить компаниям сосредоточиться на стратегических задачах, не тратя ресурсы на рутину», — отметил Евгений Лебедев, генеральный директор компании «Поинтер».

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