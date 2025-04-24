Платформа «Поинтер» начала собирать отзывы и упоминания из «ВКонтакте»

Сервис управления репутацией «Поинтер» расширил функциональность: теперь платформа поддерживает сбор отзывов и сообщений и мониторит упоминания о брендах в группах во «ВКонтакте». Интеграция позволяет бизнесу централизованно работать с обратной связью из всех подключенных сообществ в едином окне, реагировать и управлять репутацией. Об этом CNews сообщили представители «Поинтера».

Компании могут отвечать на отзывы прямо из интерфейса «Поинтера», использовать шаблоны и автоответы, а также анализировать данные с помощью тегов, автотегов и встроенной статистики. Ответы публикуются во «ВКонтакте» с минимальной задержкой, а некорректные отзывы можно обжаловать в один клик. Помимо текстовых отзывов, система собирает сообщения, что дает более полную картину клиентского опыта.

Кроме того, «Поинтер» запустил мониторинг упоминаний брендов в сообществах «ВКонтакте», позволяющий находить скрытые отзывы и обсуждения, ранее недоступные для анализа. Новый функционал призван сократить ручной труд команд, ускорить реакцию на обратную связь и повысить эффективность репутационного менеджмента.

«Мы видим, что все больше клиентов предпочитают оставлять обратную связь в соцсетях, особенно во «ВКонтакте». Для брендов это не только вызов, но и возможность. Если вы можете быстро заметить, ответить и отреагировать — вы выигрываете лояльность. Мы сделали так, чтобы работа с отзывами во «ВКонтакте» была такой же удобной и быстрой, как на онлайн-картах и других площадках. Это шаг к более полному контролю над репутацией в digital-среде», — отметил генеральный директор «Поинтера» Евгений Лебедев.