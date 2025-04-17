«Поинтер» расширил возможности платформы: запущен мониторинг упоминаний в соцсетях и СМИ

Маркетинговая платформа «Поинтер» представила новый функциональный блок — мониторинг упоминаний бренда в социальных сетях VK, Telegram-каналах и на онлайн-СМИ. Новый инструмент позволяет бизнесу своевременно отслеживать упоминания компании и оперативно реагировать на них, снижая риск репутационных потерь. Об этом CNews сообщили представители компании «Поинтер».

Механизм работает на основе мониторинга постов и комментариев в заданных источниках: в сообществах «ВКонтакте», Telegram-каналах и на сайтах, указанных клиентом. По ключевым словам и названию бренда система отслеживает все релевантные упоминания и направляет уведомления в Telegram-бот. В уведомление включаются источник, фрагмент текста и прямая ссылка на публикацию.

С помощью этого решения компании получают централизованный контроль над обратной связью вне классических площадок отзывов — включая соцсети и новостные ресурсы. По данным «Поинтера», инструмент особенно востребован в рознице, сетевом общепите, клиниках, салонах красоты и среди франчайзинговых брендов.

Новый блок дополняет экосистему платформы, усиливая возможности по управлению репутацией и сокращению ручной работы при анализе обратной связи от клиентов.

«Мы видим, что растет значение упоминаний брендов в тематических Telegram-каналах, отраслевых сообществах VK и СМИ. Важно отслеживать публикации, уметь быстро реагировать в случае необходимости. Новый блок мониторинга упрощает этот процесс: бизнес получает централизованный поток упоминаний и может оперативно управлять репутацией в самых разных каналах», — сказал Евгений Лебедев, генеральный директор компании «Поинтер».