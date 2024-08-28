В России большинство знает об искусственном интеллекте и предпочитает отечественные сервисы

Около четверти респондентов (24%) используют генеративный искусственный интеллект в личных или рабочих целях. Причем почти каждый второй (47%) из их числа отдает предпочтение российским решениям, таким как GigaChat или Kandinsky от Сбербанка, YandexGPT или «Шедеврум» от «Яндекса», а 36% пользуются одновременно и российскими, и зарубежными решениями. К таким выводам пришли эксперты консалтинговой компании «Яков и Партнеры» и исследовательского холдинга «РОМИР», подготовившие совместный отчет «Новое российское общество: граждане и искусственный интеллект». Об этом CNews сообщили представители компании «Яков и Партнеры».

Исследование проведено на основе данных, полученных в мае 2024 г. на базе Лонгитюдной системы «РОМИР» – социально-измерительной системы, которая позволяет проанализировать «настроения» в обществе в динамическом развитии, с учетом всех особенностей и сегментаций по социально-демографическим характеристикам, стилю жизни, ценностям и другим критериям.

Авторы отчета констатируют, что уровень осведомленности об ИИ в России очень высок. Так, 84% российских респондентов положительно ответили на вопрос «Знаете ли Вы, что такое искусственный интеллект?». Для сравнения: в США этот показатель составляет 67%, в Великобритании – 64%, а в Германии – 61%.

Наиболее активными пользователями ИИ в течение последнего года были представители поколения Z (или зумеры – молодежь в возрасте 18–19 лет), а также люди с высоким доходом. Среди зумеров генеративным ИИ пользуются 42%. С увеличением возраста опрошенных снижается частота использования таких сервисов. В частности, среди респондентов в возрасте 20–37 лет соответствующая доля составляет уже 28%, в возрасте 38–58 лет – 22%, а в возрасте 59–64 лет – лишь 11%. При этом больше половины зумеров предпочитают только отечественные решения. А вот респонденты с высоким доходом в три раза чаще выбирают зарубежные сервисы ИИ.

«Результаты нашего исследования позволяют составить более четкое представление о том, в каких целях россияне пользуются искусственным интеллектом, – отметила старший руководитель проектов «Яков и Партнеры», соавтор отчета Марина Дорохова. – Представители всех поколений, принявшие участие в опросе, указывают, что чаще всего используют ИИ в личных целях. Доля тех, кто дал такой ответ, варьируется от 24% (старшее поколение) до 46% (зумеры). Для работы применяют ИИ лишь 10–12% респондентов в возрасте от 18 до 58 лет и 5% – в возрасте от 59 до 64 лет».

По словам Марины Дороховой, чаще всего респонденты встречаются с ИИ в таких областях, как интернет и соцсети, умный дом, искусство и развлечения. Другие сферы использования выбрали менее 20% участников опроса. Интернет и соцсети – самое частое место встреч с ИИ для всех возрастов. А вот остальные сферы взаимодействия с ИИ заметно варьируются в зависимости от возраста. Так, поколение Y (20-37 лет) применяет ИИ, связанный с умным домом, в два с лишним раза чаще представителей старшего поколения (59-64 лет). В то же время зумеры почти в два раза реже сталкиваются с ИИ в сфере искусства и развлечений, чем поколение Y.

В каких сферах сталкивались с ИИ

Среди опрошенных 29% считают, что искусственный интеллект окажет положительное влияние на их жизнь в ближайшие один-два года. Почти вдвое меньше респондентов (14%) полагают, что это влияние будет скорее негативным. Примечательно, что без малого половина участников (47%) вообще затруднились ответить на этот вопрос, а 10% респондентов не предвидят никакого влияния со стороны ИИ.

В целом же, по оценке исполнительного директора «РОМИР» Инны Караевой, наиболее позитивно настроены в отношении ИИ представители молодежи, респонденты с высоким доходом и жители Москвы и Санкт-Петербурга. А вот участники с низким доходом и люди старше 38 лет относятся к перспективам ИИ с опасением.

«Оптимистично настроенные респонденты ожидают, что внедрение ИИ поможет прежде всего свести к минимуму необходимость в выполнении рутинных задач, повысить производительность труда за счет автоматизации производства и улучшить качество услуг, например медицинских. Пессимисты же предвидят такие негативные последствия, как, например, возможное сокращение рабочих мест, нарушение конфиденциальности данных, причинение вреда вследствие технических ошибок, возникновение лазеек для нарушения законодательства и этических норм», - сказала Инна Караева. Отдельные респонденты выразили опасения, что «молодежь может перестать самостоятельно думать» и что «ИИ поможет привести к уничтожению человечества».

Ожидаемое влияние ИИ

Каждый второй участник опроса (48%) указал на необходимость в комплексном регулировании развития и применения искусственного интеллекта, 37% респондентов выступают за ограниченное регулирование ИИ (в той мере, в которой это не препятствует развитию технологии) и только 15% считают, что никакого регулирования не требуется.