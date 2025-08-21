Разделы

Продажи российских ИТ-решений на глобальном юге пошли в рост после падения экспорта в странах запада

Спрос на отечественные ИТ-решения вырос в дружественных странах глобального юга. Российский экспорт демонстрирует рост после резкого падения в связи с потерей западных рынков из-за введения санкций.

На глобальном Юге вырос интерес к российским ИТ-решениям

В России вырос ИТ-экспорт в страны глобального Юга. Количество экспортных проектов российских компании за первую половину 2025 на 5%–10% превысило показатель за весь 2024 г., приводит «Коммерсант» данные консалтинговой компании «ТеДо».

По официальной статистике Центрального Банка ЦБ, объем экспорта компьютерных услуг (включая телеком) в I полугодии 2025 г. составил $1,2 млрд против $1,1 млрд за аналогичный период 2024 г.

Рост экспорта связан с «более мягкими регуляторными требованиями» и повышением спроса на 5%–7% по сравнению с I кварталом 2024 г., считают эксперты «ТеДо».

Что покупают дружественные страны

На Ближнем Востоке наблюдается повышенный интерес к продуктам цифровизации, консалтинга, ИT для госсектора и финтеха. В странах Латинской Америки — к развитию цифровой инфраструктуры и облачным сервисам.

rets_abstrakt_700.jpg

РЭЦ
Экспорт российских ИТ-решений вырос в первой половине 2025 г.

Иран, Эфиопия и Египет повысили спрос на продукты кибербезопасности. По наблюдениям представителей «Сайберуса» (фонд развития кибербезопасности) интерес к российским ИБ-решениям повысился в странах Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки.

Участники рынка отметили также, что в Турцию, где до 2022 г. в основном были представлены только крупные игроки российского ИT-рынка, сейчас активно выходят новые стартапы.

Рост после падения

Потеря западных рынков после введения санкций привела к падению экспорта российских ИT-решений (без учета оборудования) по итогам 2022 г. на 19,3% (до $5,8 млрд). В 2023 г. сегмент упал уже на 44–47% (до $3,1–3,3 млрд), согласно подсчетам компании «Яков и партнеры».

По данным Банка России, экспорт российского ПО и компьютерных услуг в 2024 г. составил $1,9 млрд, сократившись на $1 млрд, то есть почти вдвое по сравнению с показателем 2023 г. ($2,9 млрд). Хотя, по данным «Руссофт», он увеличился год к году на 7,2%.

Разницу аналитики объясняли тем, что многие компании во избежание санкционного давления используют схемы расчетов с зарубежными партнерами, которые не отражаются в официальной статистике.

Артем Натрусов, вице-президент по ИТ «Евраза»: В металлургии выживут только предприятия с низкой себестоимостью
цифровизация

«ТеДо» прогнозирует, что к 2028 г. доля выручки у отдельных российских разработчиков от продаж в странах Латинской Америки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии может превысить 30%. Исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев полагает, что рост поставок продуктов и услуг «на юг» в 2025 году может составить около 5%.

«На восточных рынках с момента первых переговоров до подписания договора и начала поставок проходят годы. А в Иране после недавних военных действий российские ИT-проекты оказались заморожены на неопределенный срок», — прокомментировала эксперт по международному маркетингу и продвижению Лениза Мухаметзянова сложности выхода на новые рынки. Она также считает, что экспорт российских ИT-решений растет на фоне высокой конкуренции внутри страны.

Анна Любавина

