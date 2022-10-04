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Решения Directum и Kept для налогового мониторинга повысят уровень цифровизации компаний

Directum и Kept помогут крупному бизнесу подготовиться к переходу на новую форму налогового контроля. Совместное решение вендора ИТ-продуктов и аудиторской компании организует быстрое, прозрачное и безопасное раскрытие для ФНС учетных данных организаций. Об этом CNews сообщили представители Directum.

Витрина Kept и «Архив для налогового мониторинга» Directum обеспечивают удаленное взаимодействие бизнеса и ФНС в рамках налогового мониторинга. Благодаря интеграции решений, регулятор получает доступ к бухгалтерской и налоговой отчетности, при этом конфиденциальность корпоративных данных юрлица не нарушается.

Решение «Архив для налогового мониторинга» организует хранение электронных документов и скан-копий бумажных оригиналов с гарантией юридической значимости. Данные в архиве связаны с проводками в учетной системе, что облегчает поиск и выгрузку первички для контролирующих органов.

«Совместное решение Directum и Kept раскрывает информацию на должном уровне. Сотрудник налоговой может оперативно «провалиться» через витрину до первичных документов, которые расположены в финансовом архиве Directum. Здесь компании хранят электронные документы, которыми обмениваются через операторов ЭДО, и скан-копии бумажных экземпляров. В витрине Kept реализована дозапросная система, благодаря которой инспектор может затребовать недостающие документы. В этом случае бухгалтер оперативно находит данные в электронном архиве и вкладывает их в ответ на запрос», – сказала Алиса Муратова, руководитель проектов развития бизнеса Directum.

Пользователи витрины данных и электронного архива смогут легко подготовиться к переходу на новую форму контроля и настроить интеграцию с автоматизированной системой налогового органа — АИС «Налог-3» без дополнительных затрат.

«Сегодня около 70% участников налогового мониторинга открывают доступ ФНС к своим документам через витрину данных. Такой способ удобен и эффективен, потому что обеспечивает полную автоматизацию раскрытия данных до первичных учетных документов. С витриной от Kept налогоплательщики смогут без проблем подключиться к АИС “Налог-3”, что является обязательным требованием для удаленного взаимодействия», – отметил Денис Шабернев, старший проектный менеджер Kept.

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Kept — аудиторская компания, разработчик собственного решения «Витрина данных» для взаимодействия с налоговыми органами без привлечения ИТ-интегратора.

Directum — российская ИТ-компания, разработчик интеллектуальных программных продуктов и сервисов для управления цифровыми процессами и документами. ИТ-решения Directum отвечают требованиям импортонезависимости.

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