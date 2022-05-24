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ИТ в госсекторе
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«Ред софт» ускорила вывод услуг на ЕПГУ

В рамках государственного контракта «Ред софт» перевела в ускоренном режиме государственные услуги Федеральной службы по аккредитации в электронный вид. Данный процесс занял не более трех месяцев. Ранее данная работа занимала в два раза больше времени. Об этом CNews сообщили представители «Ред софт».

Для достижения такого результата разработчик впервые применил интегрированное решение на основе «Редшлюз» и открытого облачного конструктора форм (ОКФ). Специалисты «Ред софт» смогли самостоятельно разработать интерактивные формы, исключив из процесса разработчиков портала и сократив его на 90 дней.

«Редшлюз» — решение «Ред софт» для организации межведомственного электронного взаимодействия и предоставления государственных услуг в электронном виде. Зарегистрирован в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных № 4312.

Облачный конструктор форм для электронных услуг — решение от Минцифры России для самостоятельной разработки интерактивных формы для размещения на ЕПГУ.

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Федеральная служба по аккредитации стала одним из первых ведомств, чьи услуги переведены в электронный вид в сокращенном режиме.

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