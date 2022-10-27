Подтверждена совместимость платформы для управления бизнес-процессами Comindware и российской ОС «Альт сервер 10»

Comindware Business Application Platform, российская low-code-платформа для моделирования и управления бизнес-процессами, совместима с отечественной операционной системой «Альт сервер 10». Это дает организациям и предприятиям двойное преимущество. ИТ-инфраструктура, построенная на отечественных решениях, обеспечивает независимость от изменчивой политики зарубежных вендоров, а возможность быстро перенастроить бизнес-процессы позволяет точнее адаптироваться к изменениям рыночных реалий. Программный комплекс в составе ОС «Альт» – Comindware Business Application Platform будет особенно полезен крупным предприятиям-владельцам КИИ со сложной моделью бизнес-процессов.

«Разработка различных моделей бизнес-процессов компании – непростая и очень важная задача, как и работа над созданием ОС: надо взаимно увязать тысячи компонентов так, чтобы они работали бесконфликтно, вовремя обнаруживать и устранять уязвимости, непрерывно совершенствовать, сверяясь с требованиями времени. Мы знаем, что это работа ежедневная, трудоемкая, жизненно необходимая, и что цифровая среда для нее должна быть качественной и надежной. Именно такую среду обеспечивает связка технологически независимой российской ОС «Альт» и отечественной Comindware Business Application Platform», – отметил Сергей Трандин, генеральный директор «Базальт СПО».

Comindware Business Application Platform – это программный продукт для автоматизации управления бизнес-процессами всех уровней сложности и взаимосвязанности для организаций и предприятий любой отраслевой специфики. Бизнес-процессы, построенные в Comindware Business Application Platform, легко и просто масштабируются без каких-либо ограничений. Платформа поддерживает стандарт управления бизнес-процессами BPMN 2.0.

«В России продолжается активная адаптация импортонезаивисмых цифровых решений к российским ОС на ядре Linux. Это позволит бизнесу максимально снизить риски, связанные с аннулированием лицензий или отсутствием обновлений операционных систем с закрытым исходным кодом, таких как Microsoft Windows. Очередным шагом по адаптации решений Comindware к ОС на ядре Linux стало партнёрство с компанией «Базальт СПО» – разработчиком российских операционных систем «Альт». Поддержка отечественных ОС на ядре Linux – важный вектор в развитии наших программных продуктов. Это создает для бизнеса дополнительные возможности по применению облачных решений и распределенного доступа к Comindware Business Application Platform», – сказал директор Comindware Виталий Шпак.

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Приобрести версию Comindware Business Application Platform, совместимую с ОС «Альт сервер», можно у вендора, компании Comindware.