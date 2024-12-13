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Цифровизация Внедрения
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Переход с УПП на «1С:ERP Управление предприятием 2» для компании «Стекло-сервис» с помощью assino

До проекта «Стекло-сервис» использовал две системы на базе «1С:Управление производственным предприятием». Однако с ростом бизнеса и усложнением процессов их функциональных возможностей стало недостаточно для эффективного управления. Возникла необходимость внедрения современной ERP-системы, способной объединить учетные процессы в единую платформу и обеспечить гибкость для долгосрочного развития. Об этом CNews сообщили представители assino.

В ходе проекта была создана новая информационная система, которая отвечает специфическим требованиям бизнеса «Стекло-сервис». Ключевые задачи включали: разработку и настройку блоков для учета внеоборотных активов, казначейства, продаж, складских операций (включая ордерную схему хранения), производства, закупок и планирования; автоматизацию процессов регламентированного и налогового учета, а также закрытия месяца; использование BPMN-нотации для моделирования бизнес-процессов и формирования четкой структуры взаимодействий; разделение задач на этапы: MVP (минимально жизнеспособный продукт) и post-MVP, что позволило оперативно ввести в эксплуатацию ключевые функции.

Новая система также поддерживает ордерную схему хранения на складе, интеграцию процессов планирования продаж и производства, а также учет операций в бухгалтерском и налоговом учете.

Реализация проекта позволила создать единую систему учета, что повысило прозрачность и управляемость бизнес-процессов, снизило вероятность ошибок при учете, сократило время на выполнение операций и обеспечило возможности для масштабирования системы по мере роста бизнеса.

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