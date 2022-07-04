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Открыто интернет-голосование на конкурсе «1С:Проект года»

Фирма «1С» ежегодно проводит международный конкурс лучших проектов корпоративной автоматизации — «:Проект года». Целью конкурса является определение передовых пользователей и партнеров, которые добились наибольших успехов в цифровизации на базе платформы «1С:Предприятие 8». В этом году в конкурсе принимает участие около 200 проектов автоматизации управления и учета.

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До 31 августа можно проголосовать за лучшие проекты внедрения на платформе «1С:Предприятие 8» 2021 года, поданные на 6 международный конкурс корпоративной автоматизации «1С:Проект года».

Со списком проектов для голосования можно ознакомиться по ссылке. В интернет-голосовании смогут принять участие представители организаций, зарегистрированные на сайте конкурса.

Итоги интернет-голосования будут учтены оргкомитетом конкурса как дополнение к оценке проектов профессиональным жюри.

На сайте конкурса можно не только проголосовать за понравившийся проект, но и прокомментировать его, задать вопрос представителям исполнителя и заказчика.

Победители конкурса будут отмечены дипломами и ценными призами, среди которых – сертификаты номиналом 500000 руб. на туристическую поездку.

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