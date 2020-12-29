Названы призеры конкурса «Лучший кейс 1С:Реальная автоматизация»

«1С» подвела итоги конкурса «Лучший кейс 1С:Реальная автоматизация». На конкурс принимались описания реальных историй об автоматизации с применением технологий и решений системы «1С:Предприятие» на предприятиях малого и среднего бизнеса численностью до 500 человек. Призовой фонд конкурса составил 380 000 руб.

Цель конкурса – показать на конкретных примерах, как цифровизация с применением технологий и решений системы «1С:Предприятие» позволяет повысить эффективность управления, усовершенствовать основные процессы и добиться лучших бизнес-результатов: увеличить продажи, нарастить объемы производства, ускорить выполнение заказов, сократить расходы и т. д.

Всего поступило 92 заявки, 65 кейсов вошли в лонг-лист. Кейсы оценивало экспертное жюри фирмы «1С».

Первое место занял Илья Бутов с кейсом "Полная автоматизация заказов в мастерской изделий из фарфора CLAYSTREET с "1С:Управление нашей фирмой". Победитель получит главный приз конкурса – 200 000 руб.

Второе место и 100 000 руб. достаются Сергею Сидоренко за кейс "Шаг за шагом: как "1С:Управление нашей фирмой" помогает на каждом этапе развития бренда детской одежды".

Третье место и приз 50 000 руб. жюри присудило Анне Лозовской, приславшей кейс "Автоматизация склада в компании HAPPY BABY".

В номинации "Антикризисные кейсы" отмечены Станислав Гурьянов с кейсом "Как "1С:УНФ" помогает в борьбе с COVID" Василий Мохов с кейсом "Как автоматизировали выдачу заказов с маркетплейса OZON в розничной сети "Диксис-Нальчик" и Сергей Барбатько с кейсом "Как mag1c с "1С:УНФ" помогает сохранить покупателей и продавать онлайн". Победители в номинации получат по 10 000 руб. от фирмы «1С».

Специальные отметки жюри получили также кейсы: "Автоматизация поставщика детской одежды Cherubino с помощью программы "1С:Управление торговлей" Сергея Ишменева – за комплексный подход в решении задач маркировки.

"Управление сбором ягод при помощи мобильного приложения" Алексея Омелянчука – за автоматизацию в сложных условиях; "Как 1С:УНФ закрыла потребности магазина электротоваров" Дмитрия Дурнева – за самостоятельный запуск онлайн-продаж; "Нестандартное внедрение: как автоматизировать портфели долгов, займы инвесторов в "1С:УНФ" Сергея Мордвина – за автоматизацию самого необычного вида деятельности; "Как повысить эффективность производства при помощи автоматизации" Александры Малых – за интересное производственное внедрение.

Фирма «1С» благодарит всех пользователей и партнеров, участвовавших в конкурсе и рассчитывает, что примеры эффективной автоматизации бизнеса, приведенные в этих кейсах, будут полезны многим предпринимателям, руководителям и ИТ-специалистам.