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Тюрин Евгений



28.01.2025 Sitronics Group автоматизировала для Cosmos Hotel Group процесс кадрового учета в едином информационном пространстве 1
30.11.2022 «Т1 консалтинг» повышает эффективность ИТ-поддержки для издательства «Эксмо» 1
02.04.2018 «1С-Рарус» внедрила «1С:ERP Управление предприятием 2» в торговом доме «Гулливер» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Тюрин Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

8226 2
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 357 1
1С-Рарус 887 1
Эксмо-АСТ - издательство 71 1
Кораблик - сеть магазинов детских товаров 48 1
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 62 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1027 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 282 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 653 1
Федеральное казначейство России 1774 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66112 2
Управление договорами - Управление договорной деятельностью - Управление договорным процессом - Управление договорной документацией - Договорная работа - Contract management 404 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50521 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30734 1
Налогообложение - Налоговый мониторинг - Налоговый контроль 128 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17073 1
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Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5043 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2486 1
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1327 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6675 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 411 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3853 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5717 1
Т1 НОТА ЮНИОН - Т1 НОТА HR-платформа - Т1 TalentForce 31 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4448 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 564 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 451 1
Т1 НОТА ВИЗОР - Т1 EasyTax 45 1
Т1 Watchman Security 21 1
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 1
1С:ERP Управление предприятием 552 1
Рязанова Мария 1 1
Стоянов Алексей 41 1
Россия - РФ - Российская федерация 144440 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2963 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 641 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14121 1
Европа 21775 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1499 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 703 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3103 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17394 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43211 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48046 2
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1652 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2390 1
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 273 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 502 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1630 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6978 1
Бухгалтерия - БФО - Бухгалтерская Финансовая Отчетность 192 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1233 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5978 1
Энергетика - Energy - Energetically 5088 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51082 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24110 1
ANSI PMI PMBoK - Project Management Body of Knowledge - Свод знаний по управлению проектами 73 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3042 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4978 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8410 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3202 1
1С:Проект года 23 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Создано именных указателей - 166839.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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