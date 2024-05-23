«Флант» и «Цифра» предложат промышленности технологии на полностью российском стеке ПО

Компания «Флант» и ГК «Цифра» подписали меморандум о совместной реализации проектов в области промышленного интернета вещей. Подписание состоялось на площадке ЦИПР в Нижнем Новгороде между управляющим партнером АО «Флант» Александром Титовым и генеральным директором ГК «Цифра» Сергеем Емельченковым. Об этом CNews сообщили представители компании «Флант».

Ключевым направлением совместной работы станет развитие партнерства для комплексного предложения цифровых продуктов обеих компаний – полнофункциональной Kubernetes-платформы Deckhouse компании «Флант» и промышленной цифровой платформы ZIIoT «Цифры». Deckhouse Kubernetes Platform обеспечивает безопасную отказоустойчивую среду и упрощает развертывание и масштабирование промышленных решений, а ZIIoT предназначена для широкого круга задач класса MES по управлению производством.

«Наши платформы представляют собой разные технологии, которые усиливают друг друга, предоставляя промышленным компаниям полностью российский стек ПО. Платформа ZIIoT работает поверх систем оркестрации контейнеров, это база для нашего продукта. Deckhouse Kubernetes Platform как раз является такой системой: она создает надежный слой ИТ-инфраструктуры, а также дает гарантии безопасности открытого ПО. Мы же выстраиваем у заказчиков другой уровень – цифровую отечественную платформу для управления промышленными данными и создания на ней целого спектра решений от предиктивной аналитики до цифровых двойников. Наше комплексное предложение позволит ускорить темпы цифровизации, эффективней реализовать планы по импортозамещению и внедрять новые ИТ-продукты для повышения рентабельности бизнеса», - сказал генеральный директор ГК «Цифра» Сергей Емельченков.

Реализация подобных проектов поможет промышленным предприятиям активнее внедрять самые современные ИТ-решения и максимизировать экономический эффект от использования технологий IoT.

«Решения в сфере промышленного интернета вещей открывают новые возможности для промышленных предприятий, позволяя существенно нарастить производительность оборудования, снизить затраты и повысить рентабельность. Однако технологии IoT непрерывно развиваются и важно постоянно искать точки роста в этом направлении. Уверен, что наше технологическое сотрудничество даст новый импульс для старта проектов на основе индустриальной платформы ZIIoT и экосистемы Deckhouse, которые комплексно закрывают потребности промышленных предприятий в инфраструктурном ПО», — отметил управляющий партнер АО «Флант» Александр Титов.

***

ГК «Цифра» — участник российского рынка технологий для цифровизации промышленности. С помощью технологий IIoT, искусственного интеллекта, а также роботизации промышленного транспорта, компания повышает эффективность и безопасность горнодобывающей, нефтегазовой, химической, металлообрабатывающей и машиностроительной отраслей, а также ТЭК. Продукты «Цифры» помогают предприятиям контролировать критическую инфраструктуру, собирать промышленные данные, формировать на их основе аналитику для принятия управленческих решений, оптимизировать сложные технологический процессы на производстве, повышать загрузку оборудования, прогнозировать выход из строя станков и обеспечивать безопасность ведения работ на карьерах. Компанией реализовано более чем 500 проектов в России и за рубежом, продуктовый портфель «Цифры» включает свыше 20 продуктов и услуг.

Флант» с 2008 г. занимается созданием и обслуживанием ИТ-инфраструктуры для критичных бизнес-приложений. Компания входит в Ассоциацию разработчиков программных продуктов «Отечественный софт», имеет лицензии ФСТЭК России на деятельность по технической защите конфиденциальной информации, разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации.

Экосистема Deckhouse включает в себя флагманскую разработку Deckhouse Kubernetes Platform. В экосистему Deckhouse входят также система виртуализации Deckhouse Virtualization Platform, система мониторинга Deckhouse Observability, менеджер кластеров Deckhouse Commander, платформа сборки и доставки приложений в Kubernetes и werf Deckhouse Delivery, система работы с секретами Deckhouse Stronghold, витрина проверенного ПО с подтвержденной совместимостью Deckhouse Marketplace, система, обеспечивающая централизованное управление исходным кодом Deckhouse Code, централизованное решение для управления и хранения репозиториев контейнеров Deckhouse Registry.