В ГК «Цифра» будет новый гендиректор. Нынешнего посадили на три с половиной года

Сергей Емельченков, бывший топ-менеджер «Почты России», приговорен к заключению в исправительной колонии за превышение должностных полномочий. Также ему будет запрещено в течение двух с половиной лет занимать руководящие посты. Расследование длилось более семи лет – за это время Емельченков успел попасть под домашний арест и стать гендиректором ГК «Цифра». Совет директоров ГК «Цифра» на ближайшем заседании рассмотрит вопрос о назначении нового гендиректора.

Тюрьма для гендиректора

Генеральный директор российской ИТ-компании ГК «Цифра» Сергей Емельченков приговорен к заключению в колонии общего режима по статье о превышении должностных полномочий. Согласно решению суда, за решеткой топ-менеджер проведет 3,5 года. К моменту выхода материала приговор был оглашен, но в силу не вступил.

На вопрос CNews о дальнейших планах компании в отношении Емельченкова и занимаемой им должности в свете решения суда представители ГК «Цифра» ответили: «Совет директоров ГК «Цифра» на ближайшем заседании рассмотрит вопрос о назначении генерального директора в связи с досрочным прекращением полномочий Сергея Емельченкова».

Суд признал Емельченкова виновным в нарушении по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). Это преступление карается тюремным заключением на срок от трех до десяти лет, так что гендиректор ГК «Цифра» получил почти минимально возможное наказание.

Также, согласно решению суда, Емельченкову запрещено занимать руководящие должности, связанные с организационно-распорядительными, административно-хозяйственными функциями на госслужбе в течение двух с половиной лет. Первым на это обратил внимание Tadviser. Максимальный срок такого запрета по этой статье УК РФ – три года.

ГК «Цифра» Сергей Емельченков

ГК «Цифра» – одна из крупнейших российских ИТ-компаний современности. В рейтинге «CNews300: Крупнейшие ИТ-компании России 2023» она заняла 73 место (годом ранее была на 77 строчке), получив совокупную выручку 7,282 млрд руб. – за год она выросла на 27,51%.

Что натворил Емельченков

Уголовное преследование Емельченкова, как сообщал CNews, началось в июле 2020 г. с его задержания. Спустя несколько дней он был отправлен под домашний арест – эта мера пресечения действовала до октября 2021 г.

Важно отметить, что руководителем ГК «Цифра» Емельченков стал, когда расследование еще не было завершено. Согласно ЕГРЮЛ, эту должность в компании он занимает с 9 августа 2022 г.

Под домашний арест Емельчекова поместил Чертановский райсуд Москвы, а в дальнейшем дело рассматривалось в Симоновском райсуде Москвы. Как пишет «Коммерсант», следствие полагает, что в период с февраля по октябрь 2018 г. Емельченков, который на тот момент находился на посту замгендиректора «Почты России» по информационным технологиям и развитию новых продуктов, «умышленно нарушили требования»» ФЗ №223 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». По данным следствия, Емельченков существенно скорректировал техзадания договоров, которые были заключены с компаниями с ООО «Сервионика», АО «Ай-Теко», ООО «Мэйкор-Сервис» и АО «Инфосистемы Джет».

Также, согласно материалам дела, Емельченков подписал с каждой из этих компаний допсоглашения о многократном сокращении штрафов за «ненадлежащее исполнение ранее заключенных договоров». Эти действия, по оценке стороны обвинения, нанесли «Почте России» ущерб в размере 1,58 млрд руб.

По этому делу вместе с Емельченковым проходит и его бывший коллега – Андрей Синичкин, который ранее занимал в «Почте России» должность главы департамента управления ИТ-сервисами. Синичкин по решению суда проведет три года в колонии общего режима и не сможет занимать руководящие посты два с половиной года. Виновным его признали по той же статье, что и Емельченкова – ч. 3 ст. 286 УК РФ.

Могло быть и хуже

Приговор Емельченкова мог оказаться существенно более суровым, если бы судья принял во внимание просьбу гособвинения. Оно запрашивало для него, равно как и для Синичкина, по пять с половиной лет лишения свободы.

Дополнительно обвинение просило взыскать с Синичкина и Емельченкова всю сумму нанесенного ими ущерба – 1,58 млрд руб. В приговоре суда об этом ничего не сказано.

Сергей Емельченков и Андрей Синичкин свою вину к моменту выхода материала не признавали

Часть срока уже позади

После оглашения приговора Синичкин и Емельченков были заключены под стражу вплоть до вступления приговора в силу. Все время, что они будут находиться под ней, будет засчитано в качестве части срока наказания – один день под стражей будет учтен как полтора дня в колонии.

Также Емельченкову, который на момент вынесения приговора находился под подпиской о невыезде (эта мера пресечения действовала с момента окончания домашнего ареста), учтут срок его пребывания под домашним арестом – с июля 2020 г. по октябрь 2021 г. Два дня домашнего ареста засчитают как один день лишения свободы.