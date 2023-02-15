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IBS и ГК «Цифра» заключили соглашение о партнерстве для реализации проектов по импортозамещению в ИТ

Российские ИТ-компании IBS и «Цифра» договорились о реализации совместных проектов для цифровизации промышленных предприятий на базе отечественных программных решений и программно-аппаратных комплексов.

ГК «Цифра» на базе собственной платформы Zyfra Industrial IoT Platform создает решения для цифровизации производственных и бизнес-процессов в промышленных компаниях. IBS в рамках партнерства займется внедрением цифровой производственной платформы ZIIoT, а также реализацией на ее базе прикладных сервисов для российских клиентов, выступая в роли отраслевого эксперта и интегратора.

Вторым направлением сотрудничества компаний станет совместная разработка программно-аппаратных комплексов для промышленности, включая цифровые сервисы для производства ZIIoT. К индустриальным ПАКам предъявляются специальные требования в области информационной безопасности, поскольку уязвимости в их ПО могут напрямую влиять на работу сложного оборудования и непрерывность производства.

Кроме того, IBS и «Цифра» займутся разработкой сложных цифровых систем для промышленности на базе собственных разработок. Синергетическое объединение IIoT-платформы ZIIoT, сервисов для создания MES, ЕAM, ERP и других решений от «Цифры» и IBS позволит перейти от обслуживания локальных задач к комплексной цифровизации производства на базе российских технологий.

«Цель нашего партнерства — предложить рынку надежные и функционально зрелые цифровые продукты, создающие дополнительную ценность для промышленных компаний: ощутимый экономический эффект, широкие возможности сквозной аналитики, высокую скорость принятия решений. Команда IBS уверена в высоком качестве линейки решений ГК «Цифра» и ответственном подходе компании-вендора к их развитию и поддержке», — отметил Григорий Кочаров, генеральный директор группы IBS.

«Мы заинтересованы в партнерах, которые готовы взять на себя не только внедрение нашей платформы, но и совместное ее развитие и применение в масштабных проектах цифровизации. Платформа ZIIoT является открытой, что позволяет нашим партнерам вести на ней разработку специализированных бизнес-приложений под потребности заказчиков. IBS накопила значительную индустриальную экспертизу, успешно работает с ведущими компаниями из различных секторов промышленности и хорошо знает их запросы. В 2023 г. мы почувствовали возросший интерес рынка к нашим продуктам. Объединив усилия, мы сможем предложить заказчикам решения, способные полноценно заменить системы от зарубежных вендоров», — сказал генеральный директор «Цифры» Сергей Емельченков.

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