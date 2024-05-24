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«Группа Астра» и ГК «Цифра» стали стратегическими партнерами

«Группа Астра» и ГК «Цифра», российский разработчик платформы для управления производством ZIIoT (Zyfra Industrial IoT Platform) и других высокотехнологичных ИТ-решений для промышленных предприятий, заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Документ подписали генеральный директор ГК «Цифра» Сергей Емельченков и генеральный директор «Группы Астра» Илья Сивцев. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Договор предполагает активную совместную работу в области интеграции продуктов, наращивания востребованных и перспективных технологий и реализации задач, связанных с ИТ-импортозамещением. Специалисты «Группы Астра» и ГК «Цифра» будут развивать софтверный стек, куда войдут платформа ZIIoT и ОС Astra Linux. Вендоры не только обеспечат полную совместимость его компонентов, в т.ч. для новых версий, но и проработают такие архитектурные решения, от которых пользователи получат максимум функциональности, безопасности и удобства.

«Вместе с коллегами из ГК «Цифра» мы запланировали сразу несколько актуальных для рынка направлений работы. Планируем выстроить наиболее оптимальные процессы тестирования и доработки софта, чтобы всегда поддерживать его комплексную интеграцию и оперативно адаптировать для нужд клиентов. Одновременно с этим мы хотим выделить ресурсы для составления защищенных наборов решений, «заточенных» под определенные задачи, собираемся создавать комплексные ИТ-продукты и на их основе предоставлять востребованные ИБ-сервисы. Чтобы заказчикам было удобно внедрять наш софт и им пользоваться, наши эксперты будут оказывать широкий спектр услуг технической поддержки с учетом SLA. Также у нас в планах разработка методических материалов, обучение для профильных специалистов и совместное участие в мероприятиях, нацеленных на популяризацию отечественных технологий», — сказал Илья Сивцев, генеральный директор «Группы Астра».

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Группа компаний «Цифра» специализируется на ИТ-продуктах, повышающих эффективность и безопасность работы предприятий из горнодобывающего, нефтегазового, химического и машиностроительного секторов экономики.

«Мы рады объявить о начале стратегического партнерства с лидером рынка отечественных операционных систем – «Группой Астра». Первым шагом нашего технологического сотрудничества станет задача обеспечения совместимости нашей платформы с ОС Astra Linux для удовлетворения потребностей современных промышленных предприятий в комплексных, надежных, отечественных решениях, корректно работающих друг с другом», — сказал Сергей Емельченков, генеральный директор ГК «Цифра».

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