«Алроса» внедрила решение на базе АСУ ГТК «Карьер»

«Алроса» завершила масштабное внедрение автоматизированной системы управления горнотранспортными работами на Мирнинско-Нюрбинском ГОКе в Якутии. Решение, построенное на базе АСУ ГТК «Карьер» российского разработчика промышленного ПО для горной отрасли — «Вист» (входит в ГК «Цифра»), привело к повышению эффективности работы большегрузных самосвалов на 16% за счет более эффективного управления транспортными потоками и минимизации простоев.

Система «Карьер» в автоматическом режиме собирает информацию о работе горнотранспортного комплекса и дает объективную картину текущего состояния процесса добычи и грузоперевозок. Диспетчер может отслеживать передвижение как всей техники, так и отдельных единиц на мониторе компьютера — в реальном времени и за произвольные предыдущие периоды. Там же отображаются текущий статус эксплуатации оборудования, факты отклонения его работы от плана и маршрута, снижение скорости. Контроль и анализ функционирования горнотранспортного парка позволяет повысить уровень дисциплины операторов горной техники и коэффициент использования транспортных средств. На данных, получаемых из системы диспетчеризации, также строится мотивация персонала.

Всего к системе «Карьер» подключены 57 единиц техники, включая автосамосвалы, погрузчики, бульдозеры. Для операторов горного транспорта реализованы бортовые информационные экраны, на которых они могут видеть количество рейсов, вид перевозимого сырья и другие сведения.

Андрей Ковалев, ITKey: Мы не пытаемся создавать «клаудштейна» Цифровизация

«Главная цель этого проекта цифровизации – повышение эффективности работы техники на Мирнинско-Нюрбинском ГОКе. Благодаря системе диспетчеризации мы сделали прозрачными все процессы и открыли новые возможности для анализа собственной деятельности. Во-первых, это упростило работу наших диспетчеров — теперь они могут с большей оперативностью реагировать на технические неисправности и любые другие отклонения от нормальной работы горнотранспортного комплекса. Во-вторых, руководство получило продвинутые цифровые инструменты, позволяющие выявлять узкие места в производстве и отслеживать целый набор важнейших технико-эксплуатационных показателей. Это необходимо для принятия управленческих решений по повышению производительности горнотранспортного комплекса и эффективности работы в целом», — сказал начальник центра диспетчеризации производственных процессов компании «Алроса» Станислав Гущин.

«Мы видим, что лидирующие предприятия горного сектора рассматривают цифровизацию как необходимый шаг для укрепления стратегической устойчивости производства. Особенно ценно, что чаша весов при выборе продуктов для цифровых инициатив горных компаний все чаще склоняется в сторону отечественных решений. Это обосновано высоким качеством и надежностью российских технологий. «Алроса» как мировой лидер по добыче алмазов задает этот тренд. Совместно мы ведем серию проектов на месторождениях по диспетчеризации открытых и подземных горных работ», — отметил генеральный директор ГК «Цифра» Сергей Емельченков.