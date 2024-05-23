«СберТех» и «Цифра» договорились о реализации совместных проектов для цифровизации промышленных предприятий

Российские ИТ-компании «СберТех» и «Цифра» договорились о реализации совместных проектов для цифровизации промышленных предприятий на базе отечественных программных решений. Соглашение о сотрудничестве было подписано в рамках ежегодной конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР), которая проходит с 21 по 24 мая 2024 г. в Нижнем Новгороде. Со стороны «СберТех» документ подписал генеральный директор Максим Тятюшев, а от ГК «Цифра» генеральный директор Сергей Емельченков. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Группа компаний «Цифра» разрабатывает промышленные цифровые решения. Ее флагманская разработка — платформа ZIIoT предназначена для выстраивания цифрового управления производством на основе данных в различных отраслях промышленности, в том числе в нефтегазовой, нефтеперерабатывающей, нефтехимической и химической. Продукты на базе платформы Platform V от «СберТеха» помогут не только достичь технологической независимости на уровне ПО, но и позволят обеспечить высокую отказоустойчивость, доступность, производительность и безопасность платформы ZIIoT.

ZIIoT будет отвечать за централизацию данных, собираемых с разрозненных производственных информационных систем в компаниях, за реализацию различных бизнес-сценариев обработки и анализа технологических данных, а Platform V будет предоставлять ИТ-платформу для развертывания и функционирования совместного решения у клиентов.

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха»: «Партнерство с «Цифрой» позволит предложить промышленным предприятиям функциональные и импортонезависимые продукты для реализации производственных задач. Platform V полностью закрывает потребности ИТ в разных категориях технологического ПО, позволяя быстро и эффективно создавать информационные системы, прикладные продукты и приложения любого масштаба и сложности. А платформа ZIIoT поможет цифровизировать производство за счет применения технологий интернета вещей, машинного обучения и возможностей современной функциональной архитектуры приложений».

Сергей Емельченков, генеральный директор ГК «Цифра»: «Мы провели интеграционное тестирование, которое показало полную совместимость платформы ZIIoT «Цифры» и продуктов Platform V «СберТеха». Наше сотрудничество дает возможность поставлять промышленным компаниям комплексное импортонезависимое решение. «Цифра» сможет поставлять индустриальную платформу для управления производством, а «СберТех» – ключевые ИТ-компоненты для развертывания этой платформы на промышленных предприятиях».

Платформа ZIIoT «Цифры» и решения Platform V «СберТеха» могут поставляться бизнесу как на собственных серверах и инфраструктуре заказчика, так и в облачных инсталляциях. Компании также планируют рассматривать сотрудничество по развитию облачных промышленных решений.

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«Сбербанк Технологии» («СберТех») — российский разработчик программного обеспечения для бизнеса и государства, основной поставщик решений для Сбербанка. Флагманское решение компании — цифровая облачная платформа Platform V для создания бизнес-решений и промышленных приложений любого масштаба и сложности. Она включает более 70 продуктов, которые закрывают потребности разработки на всех уровнях архитектуры предприятия (бэкенд и фронтенд, интеграция, хранение и аналитика данных), а также предоставляют полный набор инструментов для управления производственным процессом и реализации моделей искусственного интеллекта.

ГК «Цифра» — участник российского рынка технологий для цифровизации промышленности. С помощью технологий IIoT, искусственного интеллекта, а также роботизации промышленного транспорта, компания повышает эффективность и безопасность горнодобывающей, нефтегазовой, химической, металлообрабатывающей и машиностроительной отраслей, а также ТЭК. Продукты «Цифры» помогают предприятиям контролировать критическую инфраструктуру, собирать промышленные данные, формировать на их основе аналитику для принятия управленческих решений, оптимизировать сложные технологический процессы на производстве, повышать загрузку оборудования, прогнозировать выход из строя станков и обеспечивать безопасность ведения работ на карьерах. Компанией реализовано более чем 500 проектов в России и за рубежом, продуктовый портфель «Цифры» включает свыше 20 продуктов и услуг.