НИТУ МИСИС и «Цифра» договорились создавать научные центры и развивать ИИ

Университет МИСИС и группа компаний «Цифра» подписали соглашение о сотрудничестве в области продвижения и развития цифровых технологий. Подписание состоялось 31 января 2023 г. В церемонии приняли участие ректор НИТУ МИСИС Алевтина Черникова и генеральный директор ГК «Цифра» Сергей Емельченков. Об этом CNews сообщили представители НИТУ МИСИС.

Стороны договорились о создании научно-образовательных центров и лабораторий для реализации исследовательских и научно-прикладных проектов в области разработки, развития и внедрения современных импортозамещающих цифровых технологий в горно-металлургической отрасли промышленности. Центры планируется открывать, в том числе, в зарубежных филиалах НИТУ МИСИС.

«На базе научных центров будут реализованы различные образовательные кейсы, исследования, а также разработки с участием студентов, аспирантов и молодых ученых. Несомненно, что стратегическая коллаборация университета и ИТ-компании, будет способствовать дальнейшему развитию кадрового и производственного потенциала страны», – сказал генеральный директор ГК «Цифра» Сергей Емельченков.

Подобные лаборатории планируется оснастить бортовыми программно-аппаратными комплексами и серверным ПО. Кроме того, компания окажет необходимую экспертную и техническую поддержку студентам и молодым специалистам в рамках работы над развитием платформенных решений и ПО в сфере искусственного интеллекта и промышленного интернета вещей.

«Одним из важных направлений сотрудничества Университета МИСИС и группы компаний “Цифра” станет разработка и реализация совместных образовательных программ. Благодаря привлечению ведущих отраслевых экспертов у студентов НИТУ МИСИС появится возможность изучать особенности функционирования ИТ-структур индустриальных компаний, осваивать современное программное обеспечение. Прохождение практик и стажировок в ГК “Цифра” и на предприятиях партнеров компании позволит студентам университета еще во время обучения принять участие в реализации реальных проектов в области цифровизации промышленности», – отметила ректор НИТУ МИСИС Алевтина Черникова.

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Университет науки и технологий МИСИС – российский вуз страны в области создания, внедрения и применения новых технологий и материалов. Университет МИСИС концентрируется на таких приоритетных направлениях, как материаловедение, металлургия, горное дело, квантовые технологии, биоматериалы и биоинженерия, альтернативная энергетика, аддитивные и информационные технологии. В вузе действует более 40 научно-исследовательских лабораторий и инжиниринговых центров, в которых работают российские и зарубежные ученые. Университет МИСИС сотрудничает более чем с 1600 компаниями России и мира, в его состав входит восемь институтов и шесть филиалов – четыре в России и два за рубежом. В вузе более 22 тыс. обучающихся, 25% студентов – граждане 86 стран.