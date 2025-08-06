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4 тысячи азнакаевцев получили доступ к домашнему интернету МТС

МТС сообщила о расширении сети высокоскоростного домашнего интернета в Азнакаево в Республике Татарстан. 4 тыс. человек, проживающие в многоэтажках на улицах Гагарина, Ленина, Хасанова, Ямашева получили доступ к домашнему интернету на скорости до 100 Мбит/с и возможность ежемесячно экономить до 40% на цифровых сервисах.

Специалисты МТС провели технические работы по модернизации и установке нового телеком-оборудования в двадцати многоквартирных домах Азнакаево. Теперь собственники и арендаторы могут выходить в онлайн на скорости до 100 Мбит/с и пользоваться скоростным интернетом для учебы, работы или просмотра онлайн-фильмов и передач в HD-качестве даже во время повышенной нагрузки на сеть. Кроме того, теперь азнакаевцы могут сэкономить до тысячи рублей ежемесячно, объединив в один «пакет» высокоскоростной домашний интернет, телевидение, мобильную связь для всей семьи и онлайн-кинотеатр Kion.

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«В рамках развития сети домашнего интернета МТС в Татарстане мы обеспечиваем инфраструктурой не только новостройки, но и обновляем сеть в существующем жилом фонде. Это дает возможность сократить затраты на связь и пользоваться гаджетами на комфортном уровне всей семье, и обеспечить квартиру умными счетчиками электроэнергии, воды и тепла, датчиками открывания дверей и окон, системой видеонаблюдения. В прошлом году такую возможность получили тысячи семей из Казани, Набережных Челнов, Альметьевска, Елабуги – наша фиксированная сеть за год приросла на 15 тыс. домохозяйств. Теперь высокоскоростным домашним интернетом МТС смогут пользоваться жители еще 20 многоквартирных домов в Азнакаево», – отметил директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

Работы по расширению сети фиксированной связи в Азнакаево коснулись домов №3, 3, 5, 11, 13, 15, 17, 19, 21 по улице Гагарина, №37, 38, 40, 42 по улице Ленина, №6, 8, 10 по улице М. Хасанова и №8, 9, 9а, 10, 11 по улице Ямашева.

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