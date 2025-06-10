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Прикамье вошло в топ-10 регионов по числу кинолюбителей

Аналитики онлайн-кинотеатра Kion от МТС проанализировали интересы жителей Прикамья этой весной и рассказали, за просмотром каких фильмов пермяки провели это время. Этой весной жители Пермского края чаще всего среди контента выбирали сериалы «Тайга», «Дорогой родственник», «Жизнь по вызову», «Танго на осколках» и «Между нами химия». В топ самых популярных фильмов весны вошли «Почтарь», «Мастер и Маргарита», «Кончится лето», «Море на двоих» и «Батя 2. Дед». А в списке наиболее востребованных тв-каналов «ТНТ», «Россия 1», «Россия 24», «Телекомпания НТВ» и «СТС». Об этом CNews сообщили представители МТС.

Согласно исследованию, самыми популярными киножанрами в Пермском крае стали драма и комедия. Их чаще всего предпочитали пермяки в возрасте 35-44 и 25-34 лет, соответственно. Причём, драму больше выбирали женщины (56%), чем мужчины (44%), а комедии смотрели и те, и другие одинаково (50%/50%).

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Также в топ-5 жанров по популярности вошли боевик, триллер и фантастика. Их чаще выбирала мужская половина Прикамья. Боевиками и фантастикой интересовались юноши в возрасте 18-24 лет, а триллеры предпочитали 25-34-летние пермяки.

Пермский край вошел в десятку регионов с наибольшим числом кинолюбителей, а общее количество пользователей онлайн-кинотеатра Kion от МТС выросло на 14% по сравнению с прошлым годом.

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