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E Terra Media запустила новую технологию телепортации

Группа компаний E Terra Media в Москве запустила в работу виртуальный телемост. Эта новая технология в видеопродакшене позволяет проводить съемки в дополненной реальности и переносить героя в студию из любой точки мира. Современная установка дополнила техническую базу видеостудии компании площадью 1500 кв. м. на Смольной улице в Москве.

Установка представляет собой три диодных экрана общей площадью 27 кв. м. и три камеры с датчиками, которые помогают редактору создавать виртуальную реальность. Оборудование для телепорта производится в Японии, Китае и Европе.

«Съемки с помощью телемоста – это мировой тренд в производстве профессионального видеоконтента и телетрансляций, за которым будущее индустрии. Эта технология особенно востребована в освещении спортивных соревнованиях, в том числе турниров по компьютерным играм. Телемост дает возможность собрать в студии спортсменов и целые команды, которые обычно находятся в разных частях света. С этим оборудованием не требуется создание физического съемочного пространства – оно рисуется на компьютере. Это позволяет воплощать любые идеи и оптимизировать затраты на съемки. Телеканалы используют телепорт для виртуального переноса в студию гостей, которые находятся в другой локации. Технология дает полное ощущение того, что герой находится на съемочной площадке», – сказала президент группы компаний E Terra Media Наталья Чайковская. Интерес к телепорту проявляют Россия 24, ТНТ, ОККО и другие телеканалы и видеоплатформы.

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