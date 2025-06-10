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Петербуржцы стали чаще проводить досуг за просмотром фильмов

Цифровая экосистема МТС и онлайн-кинотеатр Kion проанализировали привычки поведения зрителей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области весной 2025 г. Оказалось, Северная столица входит в тройку регионов, где чаще всего смотрят фильмы и сериалы. Кроме того, петербуржцы и жители Ленобласти стали на 18% дольше проводить время перед экраном по сравнению с прошлым годом. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В Петербурге и Ленобласти отдают предпочтение многим жанрам кинематографа. Так, по данным Kion, весной жители с интересом смотрели и драмы, и комедии, и триллеры. Фантастику и боевики для просмотра выбирали в основном мужчины в возрасте 18-24 лет. Одинаковой популярностью как у мужчин, так и у женщин пользуются комедии.

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При выборе федеральных каналов петербуржцы останавливались чаще всего на ТНТ. В региональный топ телесмотрения вошли еще «Россия 1», «Россия 24», НТВ и СТС.

Наряду с Петербургом досуг перед экраном часто проводят в Москве, Московской области и Краснодарском крае.

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