Разделы

Цифровизация ИТ в банках ИТ в госсекторе Системное ПО Техника
|

В России создана автоматизиранная система блокировки с мошеннических звонков и ссылок

ВТБ совместно с Минцифры запустили автоматизированную систему для блокировки мошеннических звонков и фишинговых ссылок. Автоматизация позволила ускорить блокировку мошенников в три раза и в два раза сократить количество атак.

Автоматизированный сервис

ВТБ вместе с Минцифры реализовал автоматизированный сервис сбора мошеннических телефонных номеров и фишинговых ссылок, сообщила агентству «Прайм» пресс-служба банка.

«Успех борьбы с мошенниками зависит от оперативной реакции и высокой скорости блокировки их номеров. Поэтому мы предложили автоматизировать процесс передачи данных о таких подозрительных звонках и реализовали его совместно с Минцифры», — прокомментировал в сообщении заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

«Мы уверены, что новая технология будет эффективной для всего рынка, поэтому планируем масштабировать эту технологию для всех игроков банковского рынка, чтобы вместе обеспечить защиту как можно большему числу россиян», – отметил Печатников. Раньше процесс сбора, анализа, проверки и дальнейшей блокировки подозрительных звонков мог занимать несколько дней. Автоматизация позволила в три раза ускорить блокировку злоумышленников с помощью операторов связи и предотвратить до 50% потенциальных атак на клиентов ВТБ, добавил он.

Взялись за мошенников

Недавно в «Билайне» зафиксировали самую долгую атаку за все время наблюдений: мошенник пытался дозвониться до абонента в течение почти трех часов и за это время совершил 1,43 тыс. попыток вызова. Об этом представитель оператора сообщил CNews третьего августа 2023 г.

zvonok700.jpg

Фото: Freepik
Запущена автоматизированная система блокировки мошеннических звонков
Бизнес-коммуникации в финансовых организациях: что изменилось за последний год
бизнес-коммуникации

ВТБ стал первым российским банком, который взаимодействует с Минцифры в части анализа данных о звонках и сообщениях мошенников. С начала 2023 г. в банк поступило более трех млн обращений клиентов о мошеннических звонках из мессенджеров, чат-бота и контакт-центра банка. А в 2022 г. банк зафиксировал почти 27 тыс. страниц, аккаунтов в социальных сетях и сайтов, копирующих его бренд, как сообщил второго августа 2023 г. в интервью «Россия 24» Печатников.

По сравнению с I полугодием 2022 г. общий объем фишинга в России за тот же период 2023 г. вырос примерно на 40%. В интервью телеканалу Печатников даже предложил перевести российские банки на единый домен, для регистрации на котором потребуется действующая лицензия кредитной организации. Действующий домен «.ru» этого не требует, писал CNews.

Борьба на государственном уровне

У операторов связи в России существует единая система «Антифрод» для блокировки звонков с подменных номеров. Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) запустил ее в декабре 2022 г. В государственной программе «Информационное общество» на развитие этой системы с 2022 г. по 2024 г. предусмотрено 912 млн руб. К ней постепенно должны подключиться все операторы связи. Подключается бесплатно, но за неподключение предусмотрен штраф от 600 000 руб. до одного млн руб., писали «Ведомости».

Существует и система мониторинга фишинговых сайтов. «Антифишинг» Минцифры запустил в июне 2022 г. Информсистема автоматически выявляет сайты, которые маскируются под официальные ресурсы госорганов, компаний, популярных маркетплейсов и социальных сетей. Разработка системы и развертывание инфраструктуры обошлись госбюджету в 240 млн руб. Об этом CNews сообщили представители министерства.

Анна Любавина

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Западные устройства бесконтактной оплаты больше не нужны. В России создан отечественный заменитель, грядет массовое внедрение

Центробанк объявил тарифы на платежи цифровыми рублями. Они выгодны для всех, кроме банков

Все российские банки предлагают отправить в единый домен

В России приравняли к деньгам цифровые валюты иностранных государств

Власти не хотят следить за безопасностью цифрового рубля. Ответственность за защиту россиян от мошенников ляжет на банки

Власти ограничили вывод денежных средств с кошельков Qiwi

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

DIGMA PRO: новый бренд на российском рынке с универсальной линейкой систем для работы

Планируем задачи с умом: 10 канбан-досок, которые заменят Trello

Обзор российского электромобиля АТОМ — машина-гаджет, первый тест в России

Показать еще

Наука

Шаг к новому типу квантового компьютера: физики расщепляют фононы

Что означают струи, обнаруженные в магнитослое Марса?

Ликбез RnD.CNews: как работают ускорители частиц
Показать еще