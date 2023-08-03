Число жертв телефонных мошенников среди абонентов «Билайна» за год снизилось на 26%

Количество абонентов «Билайна», попавших под влияние телефонных мошенников с разной степенью материального ущерба, снизилось на 26% год к году. Об этом CNews сообщил представитель оператора.

Таких показателей удалось добиться благодаря разработанной в «Билайне» «Антифрод системе», которая помогает операторам мобильной и фиксированной связи верифицировать номер входящего звонка и подключиться по средствам облачных технологий к внедряемой Роскомнадзором «Единой платформе верификации вызовов». В настоящее время уже 26 операторов пользуются облачной верификацией вызовов «Билайна», и еще более 100 операторов находятся в стадии подключения.

В среднем мошенническая атака на абонента длится порядка трех минут. За это время мошенник предпринимает около пяти попыток дозвониться до потенциальной жертвы. Недавно в «Билайне» зафиксировали самую долгую атаку за все время наблюдений: мошенник пытался дозвониться до абонента в течение почти трех часов и за это время совершил 1430 попыток вызовов. Все попытки были заблокированы, и абонент даже не узнал, что ему пытался дозвониться мошенник.

Более половины мошеннических звонков сегодня происходит в мессенджерах. В настоящее время прорабатываются различные варианты защиты абонентов и предупреждение их о возможных действиях мошенников.

Директор по управлению уровнем фрода «Вымпелкома» Петр Алферов сказал: «Мы существенно расширили классический подход в части противодействия телефонному мошенничеству. И если ранее мы сосредотачивали усилия на выявлении звонка с подмененным номером, то теперь сфокусировали алгоритмы на выявление абонентов, находящихся под влиянием телефонных мошенников. Данный подход позволяет не только заблокировать «токсичные» звонки, но и выстроить коммуникацию с абонентом для повышения его бдительности во время мошеннической атаки. Данный подход открывает возможность развивать комплексную защиту абонента на стороне оператора во всех каналах коммуникации и на стороне банков при обслуживании. Основной нашей задачей является защита абонента от финансовых потерь и снижение количества жертв мошенничества до нуля. Мы ожидаем, что данный подход нивелирует последствия от мошеннических звонков».