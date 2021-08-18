Радикальная цифровизация отменяется. Россияне смогут отказаться от цифрового паспорта и оставить себе бумажный

Минцифры не будет настаивать на обязательной замене бумажных паспортов на пластиковые. Россияне смогут отказаться от перехода на цифровой паспорт и продолжить пользоваться классическим удостоверением личности. Раньше власти предлагали прекратить выпуск и выдачу бумажных паспортов с 2022 г.

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Российские власти не станут обязывать граждан менять свои классические бумажные паспорта на смарт-карты. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил 18 августа 2021 г. глава российского Минцифры Максут Шадаев.

«Принято решение не делать это (замену бумажного паспорта смарт-картой – прим. CNews) обязательным. То есть те люди, которые готовы будут поменять бумажный паспорт на смарт-карту, на цифровую копию паспорта в смартфоне, это будет их решение. Внутри есть согласованная позиция, что это не будет обязательным», – заявил министр.

Ранее 18 августа 2021 г. Максут Шадаев подчеркнул, что решение о замене обычного паспорта гражданина России на смарт-карту будет принято Минцифры до конца 2021 г. Он также назвал смарт-карту более удобным форм-фактором для хранения всех необходимых персональных данных о гражданине.

Минцифры пошло навстречу россиянам, не стремящимся отказываться от привычного формата удостоверения личности

На момент публикации материала новые паспорта в виде пластиковой карты с микрочипом внутри в России массово не выдавались. В июле 2021 г. российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко говорил, что проект по внедрению в России цифрового аналога паспорта будет запущен в декабре 2021 г. Но это будет лишь пилотный запуск, и он затронет лишь жителей Москвы.

Бумажные паспорта все еще под угрозой

В своем заявлении Максут Шадаев не уточнил, как долго у россиян будет оставаться возможность пользования именно бумажным паспортом, без необходимости замены его на смарт-карту. Другими словами, сохраняется вероятность того, что через какое-то время альтернативы не останется, и что россиянам при замене паспорта (по причины его утраты или по возрасту) придется согласиться на кусочек пластика.

Российские власти еще в июле 2019 г. заявляли о подготовке к полному отказу от бумажных паспортов. Как сообщал CNews, об этом говорил Максим Акимов, на тот момент занимавший пост вице-премьера России и курировавший в Правительстве информатизацию России. Ныне он является гендиректором «Почты России».

Заявление Максута Шадаева не означает, что в будущем отношение властей к обязательности смарт-карт не будет пересмотрено

На тот момент власти планировали прекратить выпуск и выдачу бумажных паспортов в 2022 г., чтобы стимулировать россиян к переходу на их электронный аналог.

Сроки появления смарт-карт

Планы по началу выпуска электронных паспортов в Москве в 2021 г. российские власти озвучивали еще в ноябре 2020 г. CNews писал, что тогда об этом говорили представители МВД, уверяя, что процесс будет запущен не позднее 1 декабря 2021 г. Аналогичные сроки в том же ноябре 2020 г. озвучил и Максут Шадаев во время выступления на пленарном заседании в рамках правительственного часа в Совете Федерации.

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Все это коснется исключительно Москвы. Иными словами, более 130 млн россиян, поживающих за пределами столицы, будут вынуждены подождать немного дольше. По информации «Известий», выдача электронных паспортов в регионах начнется не позднее 1 июля 2023 г. Получить пластиковый паспорт смогут россияне, достигшие 14-летнего возраста.

Обещанного десять лет ждут

Если подавляющему большинству россиян электронные паспорта действительно станут доступны лишь в первой половине 2013 г., то к тому моменту проекту исполнится 10 лет. Впервые власти заговорили о необходимости перехода на пластиковые смарт-карты еще в I квартале 2013 г. Все началось с подготовки Федеральной миграционной службой (ФМС) России первого соответствующего законопроекта.

Авторы документа даже назначили первые сроки начала перевода страны на новые паспорта – 1 января 2015 г. Спустя полгода, в сентябре 2013 г., власти заявили, что выдача бумажных паспортов будет прекращена в 2025 г., и что недействительными они станут в 2030 г.

Возможно так будет выглядеть электронный паспорт гражданина России

В том же месяце власти перенесли начало выдачи электронных паспортов с января 2015 г. на год вперед. К августу 2014 г. была готова концепция дизайна будущего заменителя паспорта. Это была пластиковая карта 54х86 мм. На ее лицевой стороне находились данные о ФИО гражданина, дате и месте его рождения и половой принадлежности. Здесь же размещались номер, дата оформления и срок действия удостоверения.

В июле 2019 г. власти предложили зашить в чип электронных паспортов информацию о СНИЛС и водительских правах владельца. Тогда же был назван срок действия нового документа – россиянам придется менять его каждые десять лет, если в дальнейшем это правило не будет пересмотрено.

Для сравнения, бумажный паспорт требуется менять в разы реже. Согласно действующему в России законодательству, свое первое удостоверение личности каждый россиянин получает в 14 лет, меняет его в 20 лет, а затем – по достижении 45-летнего возраста. После этого получать новый бумажный паспорт больше не потребуется.