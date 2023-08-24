«Дом.РФ» начал обучение сотрудников работе с искусственным интеллектом

Цифровая академия «Дом.РФ» запустила образовательный курс по работе с искусственным интеллектом для своих сотрудников. Всего на участие в обучении подали заявки порядка 500 специалистов более чем из 10 разных подразделений института развития в жилищной сфере.

В рамках онлайн-курса участники пройдут 7 уроков продолжительностью до 30 минут. В формате видеолекций сотрудники «Дом.РФ» узнают об истории искусственного интеллекта и его возможностях, изучат основы машинного обучения, вместе с экспертами проанализируют современные ИИ-тренды и оценят отечественные ИТ-решения. В курс также входит широкий спектр текстовых материалов, различные тесты и задания, рекомендации по применению нейросетей.

«Новый онлайн-курс вызвал широкий интерес среди сотрудников: только в первый час после объявления набора на обучение мы получили свыше 300 заявок. При этом пройти обучение вызвались специалисты из самых разных подразделений – юристы, бухгалтеры, представители отделов закупок, контроллинга и банковского обслуживания, корпоративной безопасности, устойчивого развития и других. Мы разработали курс таким образом, чтобы наши сотрудники могли эффективно применять полученные знания при работе с корпоративной ИИ-сервисами «Дом.РФ», а также в личных целях», – отметил управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации «Дом.РФ» Николай Козак.

К концу 2023 г. «Дом.РФ» представит курс по использованию ИИ-инструментов для всех желающих, а не только для своих сотрудников. В нем будет углубленное погружение в теорию машинного обучения, практические задания на языке программирования Python, а также модуль по основам продуктового менеджмента с акцентом на применение искусственного интеллекта в строительстве.

ИИ используется в процессах консультирования граждан, подбора кадров и интегрирован в образовательные проекты госкомпании. Внутрикорпоративный ИИ-редактор помогает работать с объемными юридическими документами, а модуль предикативной аналитики на основе ИИ помогает прогнозировать срыв сроков строительства объектов.

В июле 2023 г. «Дом.РФ» запустил лабораторию данных и пилотный проект в рамках технологической песочницы АФТ с одним из крупнейших российских разработчиков ИИ.