Разделы

Бизнес
|

Wildberries создаст в НИЯУ МИФИ лабораторию для автоматизации складских процессов

Компания Wildberries, объявила о старте сотрудничества с Национальным исследовательским ядерным университетом МИФИ. В рамках сотрудничества на базе дизайн-центра микроэлектроники полного цикла Mephius стороны объединят свои усилия для создания научно-прикладной лаборатории, целью которой станет автоматизация и совершенствование складских процессов.

В лаборатории будут востребованы следующие специалисты: разработчики в области фронтенд и бэкенд, эксперты по Flutter, а также специалисты по BI-разработке и управлению базами данных.

«Открытие прикладной лаборатории на базе НИЯУ МИФИ — это не только шаг в будущее для Wildberries, но и залог формирования нового поколения IT-специалистов, готовых к решению актуальных задач e-commerce», — говорится в заявлении Wildberries.

Заместитель директора дизайн-центра Mephius Владислав Самойлов сказал: «Сотрудничество с крупнейшим в России онлайн-ритейлером позволит транслировать в университет компетенции от ведущих специалистов Wildberries в области систем автоматизации, запустить ряд прикладных работ и образовательных курсов на базе прикладной лаборатории, проводить специализированные мероприятия для студентов (хакатоны, конфреренции, лекции) и их стажировку в компании».

Руководитель ИИКС Валентин Климов сказал: «В настоящее время ИИКС проводит модернизацию инфраструктуры и активно развивает партнерские отношения с ведущими российскими компаниями. Мы очень рады запуску стратегических отношений с Wildberries в рамках дизайн-центра Mephius и заинтересованы во внедрении в учебный процесс ИИКС новых программ подготовки кадров в области технологий автоматизации и совместной разработке высоконагруженных ИТ-систем. Сотрудничество с Wildberries откроет новые возможности для дальнейшего развития ИИКС».

В ближайшем будущем в дизайн-центре Mephius планируется ремонт и брендирование помещения, а также оснащение лаборатории Wildberries современным оборудованием, необходимым для продуктивной и эффективной работы.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В Tele2 новый гендиректор. Предыдущий проработал всего полгода

В России в 130 раз выросла стоимость телеком-лицензий

Сбербанк пытается отобрать свои миллионы у сбежавшей из России Dell

Apple доводит до разорения крупнейшего разработчика видеоигр. Чтобы выжить, компания уволит сотни специалистов и продаст активы

Конференция CNews «Импортозамещение ИТ 2023» состоится 5 октября

Сотрудник крупнейшего в мире производителя чипов взорвал своего коллегу за безделье и игнор

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

10 гаджетов для улучшения сна: выбор ZOOM

Лучшие умные сетевые фильтры: выбор ZOOM

Обзор ультракороткофокусного DLP-проектора Cactus CS-PRU.03B.WUXGA-A: кинотеатр без компромиссов

Показать еще

Наука

Планета внутри планеты — находка во внутреннем ядре Земли

Почему Нептун теряет свои облака?

Пролит свет на конец эпохи динозавров благодаря останкам их примитивных родственников
Показать еще