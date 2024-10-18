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Представлен платежный терминал на ОС «Аврора»

Впервые представлен прототип платежного терминала на ОС «Аврора». Об этом CNews сообщили представители компании «Открытая мобильная платформа».

Терминал заинтересовал несколько крупных банков: так как применение отечественных ОС в этой сфере дает гарантию надежности и безопасности финансовых операций граждан.

Платежный терминал на базе ОС «Аврора» позволит заменить устройства с ОС Android и повысить доверие и надежность финансовой инфраструктуры, через которую проходят платежи граждан. Также его рассматривают для применения биоэквайринга, а сертификация ОС «Аврора» позволяет соответствовать всем правилам регуляторики. При этом с помощью «Аврора» SDK можно самостоятельно создавать приложения для всех классов устройств.

terminal_avrora.jpg

Открытая мобильная платформа
Представлен платежный терминал на ОС «Аврора»

Компания «Открытая мобильная платформа» занимается разработкой и продвижением российской мобильной операционной системы (ОС) «Аврора» и решений, которые позволяют строить доверенную мобильную среду в государственных организациях и финансовых компаниях.

На сегодняшний день «Аврора» является суверенной российской альтернативой мобильных ОС, таких как Android и iOS. В экосистеме приложений присутствуют все классы ПО, необходимого для ежедневного решения бизнес-задач.

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Разработку приложений для «Авроры» можно осуществлять с помощью фреймворка Qt или Flutter. Осенью 2024 г. о выходе на платформе «Аврора» сообщил крупнейший национальный магазин приложений RuStore.

В октябре 2024 г. впервые была представлена концепция «Аврора+» — программа по расширению использования ОС «Аврора» за пределами смартфонов и планшетов.

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