Opensource-решения ОС Аврора стали доступны на Mos.Hub

Компания-разработчик российской мобильной операционной системы (ОС) «Аврора» «Открытая мобильная платформа» перенесла ключевые проекты с открытым исходным кодом на столичную облачную платформу для разработчиков программного обеспечения Mos.Hub. Об этом CNews сообщили представители Департамента информационных технологий города Москвы.

Миграцию репозиториев, включая историю изменений, задачи и системы непрерывной интеграции (CI/CD), удалось провести с минимальными затратами, а благодаря совместимости платформ получилось сохранить преемственность разработки. Независимые разработчики, представители академического сообщества и студенты теперь могут запускать и развивать свои проекты на базе надежного российского ресурса, что устраняет риски и барьеры, связанные с использованием зарубежных сервисов. Благодаря ОС «Аврора» можно создавать, в частности, ПО для решения корпоративных задач, приложения для криптозащиты, корпоративные мессенджеры или платежные инструменты.

«Когда для хостинга открытых проектов используются зарубежные платформы, периодически возникают трудности с регистрацией или доступом для российских пользователей, что ставит под угрозу всю разработку. Столичная облачная платформа Mos.Hub – полностью отечественная площадка, которая бесплатно предоставляет ИТ-специалистам надежные, защищенные решения, охватывающие все этапы цикла разработки программного обеспечения. Сейчас площадка активно пополняется новыми проектами с открытым исходным кодом, которые ИТ-сообщество может переиспользовать и адаптировать под свои задачи», — сказал заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы Алексей Анисимов.

«Перевод наших открытых проектов на Mos.Hub — это логичный шаг в рамках стратегии обеспечения технологического суверенитета не только на уровне продукта, но и на уровне инструментов его развития. Мы получили современную, надежную и юридически защищенную площадку, технически совместимую с нашими предыдущими процессами. Это позволяет нам сконцентрироваться на главном — развитии экосистемы «Авроры» и привлечении новых участников, предоставляя им беспрепятственный доступ к нашим разработкам», — сказал заместитель технического директора, директор департамента развития мобильной среды «Открытой мобильной платформы» Кирилл Чувилин.

Городская облачная платформа Mos.Hub стала для ИТ-специалистов полноценной заменой популярных зарубежных сервисов, которые ушли с российского рынка. В отличие от последних Mos.Hub доступен бесплатно на русском языке, а все его компоненты размещены в городском центре обработки данных на территории России, что гарантирует пользователям стабильность доступа к площадке и сохранность кода.

Помимо репозитория опенсорс-продуктов на площадке также доступны сервис автоматической проверки кода на ошибки и уязвимости Mos.Sec, сервис Mos.Track, который включает в себя инструменты, необходимые для управления ИТ-проектами и задачами, сервис Mos.Wiki для совместной работы с документацией или базами знаний. Также запущены чат-бот «КоДИТ» с генеративным искусственным интеллектом, который умеет отвечать на вопросы о технологиях, писать и комментировать код на популярных языках программирования, и раздел «Сообщество», где можно поделиться опытом с другими разработчиками и задать вопросы.

Присоединиться к Mos.Hub может любой желающий. Для этого достаточно авторизоваться в системе с помощью Mos.ID или аккаунта одной из популярных платформ, например ВК, «Яндекс», «Госуслуги» и др. С момента запуска в 2023 г. к площадке присоединились уже более 26 тыс. пользователей, среди которых разработчики операционных систем и сервисов, вузы, школы, веб-студии и даже некоторые регионы России. Они разместили на платформе свыше 32 тыс. проектов, многие из которых находятся в открытом доступе: библиотеки, курсы, боты, исходные коды, сборки пакетов, сайты, программы. Все это делает Mos.Hub уникальной экосистемой для совместной работы и общения ИТ-специалистов.

Поддержка разработки и внедрения российских ИТ-решений соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта города Москвы «Отечественные решения».