«Р7-офис» представил офлайн-версию редакторов для ОС «Аврора»

Теперь пользователи российской мобильной операционной системы «Аврора» смогут работать с документами без доступа к интернету. «Р7-офис» выпустил приложение «Р7-документы» для мобильной операционной системы «Аврора», которое позволяет автономно работать с документами без доступа в интернет. Об этом CNews сообщили представители «Р7-офис».

Полнофункциональные офлайн-редакторы поддерживают все популярные форматы, а также дают возможность создавать новые текстовые документы, таблицы, презентации или редактировать существующие прямо на устройстве. «Р7-документы» работают с локальными файлами, которые пользователи скачивают из почты или из сети. Также над документами можно работать совместно. Для этого ранее было выпущено мобильное приложение «Р7-офис» для ОС «Аврора», которое используется в связке с «Р7-диском» и позволяет пользователям работать с документами онлайн. На данный момент доля скачиваний приложения «Р7-офис» для ОС «Аврора» составила 4% от всех загрузок редакторов на сайте «Р7». При этом доля скачиваний для всех российских ОС составляет 30%.