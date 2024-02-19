«Р7 Документы»: новый взгляд на редактирование и конвертацию для ОС «Аврора» 5-го поколения

Разработчик «Р7-Офис» представил обновленное приложение «Р7-Документы», специально адаптированное для операционной системы Аврора пятого поколения. С его помощью пользователи могут редактировать документы, таблицы и презентации на устройствах на ОС «Аврора». Об этом CNews сообщили представители компании «Открытая мобильная платформа».

ОС Аврора — российская мобильная операционная система, созданная для построения доверенной мобильной инфраструктуры, защиты чувствительной информации в государственных организациях, крупных и средних коммерческих компаниях, соответствует требованиям регуляторов в области национальной безопасности и защиты информации.

Обновленное приложение «Р7-Документы» поддерживает теперь не только 32-разрядную, но и 64-разрядную версии ОС «Аврора», а широкие возможности редактирования теперь доступны даже без подключения к интернету.

Одним из ключевых преимуществ «Р7-Документов» является возможность создавать, редактировать и удалять документы непосредственно на устройстве. Это обеспечивает высокую гибкость и мобильность при работе с документами в любое время и в любом месте.

Особое внимание в этой версии приложения уделено совместимости форматов. «Р7-Документы» поддерживают все популярные офисные форматы, включая docx, xlsx, pptx, rtf, а также odt, ods, odp. Приложение также предоставляет поддержку для старых форматов - например, doc, xls, ppt, с возможностью их перевода в современный формат.

Кроме того, «Р7-Документы» позволяют автоматически конвертировать документы из одного формата в другой, например, из docx в pdf, обеспечивая максимальную гибкость при обмене информацией.

Новое приложение «Р7-Документы» для пользователей ОС «Аврора» 5-го поколения предоставляет все необходимые инструменты для эффективной работы с документами. Это еще один шаг вперед в обеспечении комфорта и функциональности пользователей операционной системы «Аврора».

«Мы рады, что компания Р7 развивает свои продукты для устройств с ОС Аврора, и особенно приветствуем появление новых приложений для Аврора 5. Наши клиенты – крупные государственные корпорации и коммерческие компании сектора Big Enterprise, и одна из их типовых задач — возможность автономной работы с документами и презентациями с мобильных устройств, работающих под управлением новейшей защищенной операционной системы Аврора пятого поколения, специально адаптированной для офисного применения», — сказал Владимир Иваница, заместитель генерального директора по продажам компании «Открытая мобильная платформа».

***

Компания «Открытая мобильная платформа» занимается разработкой и продвижением российской мобильной операционной системы «Аврора» и платформы управления корпоративными мобильными устройствами «Аврора Центр», а также других решений, которые позволяют строить доверенную мобильную среду, гарантируя повышение производительности и защиту чувствительной информации. Мы динамично и успешно сотрудничаем с лидерами корпоративного рынка и государственными компаниями, задаем стандарты мобильных приложений, создавая совместные решения и формируя отечественный стек технологий.