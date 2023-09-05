«Мойфис» реализовал возможность коммуникаций между командами разных организаций в цифровом рабочем пространстве Squadus

«Мойфис», российская компания-разработчик офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, объявляет о запуске федераций в Squadus 1.2. Федерации Squadus – это специальный режим работы, который позволяет соединить команды Squadus разных организаций и обеспечить возможность сквозных коммуникаций между ними. Об этом CNews сообщили представители «Мойфис».

Благодаря федерациям становится возможным выстроить эффективное взаимодействие в холдинговых структурах или во взаимодействующих субъектах, каждый из которых работает в собственном цифровом рабочем пространстве Squadus. Это позволяет сотрудникам дочерних компаний одного холдинга, например, быстро связаться в Squadus с партнерами, клиентами, а также со своими коллегами из других компаний. Сотрудники разных организаций смогут общаться в личных чатах и в общих каналах, а также проводить совместные конференции и быстро находить нужных пользователей по контактным данным и учетной записи – как внутри своей организации, так и в федерации Squadus.

В отличие от гостевого доступа федераций Squadus дают больше прав и полномочий. В рамках федераций пользователи Squadus наделены такими же возможностями, что и при работе внутри своего цифрового рабочего пространства Squadus. В то время как гости не могут создавать группы для коммуникаций и инициировать диалоги с другими людьми: им доступно общение только в тех чатах, куда их добавили. При федеративном общении корпоративные пользователи получают метки, показывающие принадлежность сотрудника к конкретной организации.

Основная задача федераций Squadus – создание распределенных безопасных коммуникаций между организациями, которые требуются для обеспечения непрерывности бизнес-процессов. Взаимодействие корпоративных серверов Squadus, развернутых на мощностях организаций или доверенных партнеров, осуществляется по TLS-туннелям.

Федерации в Squadus можно организовать между неограниченным количеством серверов. Взаимодействие настраивается в административной панели на серверах каждой компании и, в отличие от иностранных решений, отдельного автономного сервера для настройки взаимодействия не требуется. При этом у одной организации также может быть несколько серверов Squadus, между которыми можно настроить федеративное общение.

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«Федерации Squadus позволяют сотрудникам разных организаций эффективно и безопасно общаться между собой. Расширение возможностей коммуникации двух и более организаций не влечет за собой увеличение их операционных или капитальных издержек, так как федерации настраиваются напрямую из административной панели Squadus, а лицензировать серверы компании не требуется – лицензирование цифрового рабочего пространства Squadus осуществляется только по числу пользователей», — сказал Петр Щеглов, директор по продуктовому маркетингу «Мойфис».

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«Мойфис» – российская компания-разработчик безопасных офисных решений для общения и совместной работы с документами. Платформа «Мойфис» включает в себя набор необходимых настольных, мобильных и веб-приложений для общения и работы с документами на компьютерах, планшетах и смартфонах в любой точке мира. «Мойфис» создает продукты с 2013 г. Более 8000 крупнейших организаций и органов государственной власти в России уже пользуются решениями компании. Учебные заведения во всех субъектах России также выбрали продукты «Мойфис». В партнерскую сеть компании входит более 2500 авторизованных партнеров во всех регионах России и за рубежом. Все решения «Мойфис» входят в реестр отечественного ПО и соответствуют требованиям российского законодательства.