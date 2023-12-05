«Мойофис» обновил мобильное приложение для ОС «Аврора»

«Мойофис», российская компания-разработчик офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, выпустил обновленное мобильное приложение «Мойофис документы» для ОС «Аврора». В релизе 1.3 был добавлены ряд функций, повышающих комфорт при работе с текстовыми и табличными файлами на устройствах с данной операционной системой. Об этом CNews сообщили представители компании «Мойофис».

Наиболее важным изменением стала возможность сохранять текстовые документы, электронные таблицы и презентации в PDF формате. Функция позволяет создавать документы, в которых вне зависимости от типа используемых для просмотра устройств, сохранится вся информация и параметры форматирования исходного документа. При экспорте документа в PDF, пользователь может переименовать итоговый файл и выбрать место для сохранения его на устройстве.

Также в приложении «Мойофис документы» для ОС «Аврора» 1.3 стало возможным переходить по ссылкам в PDF-файлах. Это упрощает просмотр PDF файлов, в которых настроена навигация по документу с помощью внутренних гиперссылок, и PDF файлов, в которых содержатся ссылки на внешние веб-ресурсы.

Также были добавлены жесты для масштабирования просматриваемых и редактируемых документов. Теперь для уменьшения масштаба документа достаточно коснуться экрана двумя пальцами и свести их вместе, а для увеличения масштаба – развести пальцы в стороны.

Помимо этого, в приложении были улучшены возможности табличного редактора. Теперь пользователи могут добавлять и удалять листы, переименовывать их и создавать дубликаты, а также изменять фон ячеек.

«Мы создаем продукты для актуальной версии ОС "Аврора" 4.0 с весны 2023 года. Сама ОС сильно поменялась в сравнении с предыдущими версиями, поэтому функциональность нашего нативного офисного приложения увеличивается постепенно, мы фактически заново реализуем функции работы с документами. Мы стремимся сделать это приложение максимально схожим с "Мойофис документы" для Android и iOS. В этом релизе мы сосредоточились на важных функциях экспорта в PDF, поддержке гиперссылок, добавили новые жесты и улучшили работу с таблицами», — сказал Петр Щеглов, директор по продуктовому маркетингу «Мойофис».

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«Мойофис документы» для ОС «Аврора» — первое нативное офисное программное обеспечение для ОС «Аврора», которое позволяет локально работать с текстовыми, табличными файлами и презентациями на устройстве пользователя и не требует подключения к интернету. Продукт предназначен для сотрудников государственных организаций и крупных коммерческих предприятий, которым требуется работа с документами в безопасной корпоративной среде и обеспечение полного контроля над данными. «Мойофис» регулярно обновляет приложение для ОС «Аврора», и с начала 2023 г. выпустила уже четыре обновления, в которых было реализовано свыше 300 улучшений, функциональных изменений и новых функций.

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«Мойофис» – российская компания-разработчик офисных решений для общения и совместной работы с документами. Платформа «Мойофис» включает в себя набор необходимых настольных, мобильных и веб-приложений для общения и работы с документами на компьютерах, планшетах и смартфонах в любой точке мира. Решения «Мойофис» соответствуют отраслевым стандартам безопасности, подходят для организаций любого размера, а также для домашнего использования и доступны на 14 языках. МойОфис создает продукты с 2013 г. Более 9000 организаций и органов государственной власти в России уже пользуются решениями компании. Учебные заведения во всех субъектах России также выбрали продукты «Мойофис». В партнерскую сеть компании входит более 2700 авторизованных партнеров во всех регионах России и за рубежом. Все решения «Мойофис» входят в реестр отечественного ПО и соответствуют требованиям российского законодательства.