Пользователи VK WorkSpace смогут обмениваться сообщениями с собеседниками в Мах без смены приложений

В VK WorkSpace, корпоративной платформе для коммуникаций от VK Tech, появилась новая функциональность — безопасный обмен сообщениями с внешними контрагентами. Сотрудники компаний, использующих платформу, смогут отправлять сообщения собеседникам вне своих организаций прямо из корпоративного мессенджера — они придут адресатам в Мах. Об этом CNews сообщили представители VK.

Для общения с внешними контрагентами сотрудникам компании необходимо создать чат в мессенджере VK WorkSpace, партнерам — групповой чат в Mах. Администратор в несколько простых шагов объединяет чаты, после этого обеспечивается двусторонняя синхронизация: сотрудники в VK WorkSpace получают сообщения от партнеров в MAX, и наоборот. Все передаваемые сообщения проходят проверку на соответствие установленным в организации политикам безопасности. Изменять настройки интегрированных чатов могут только администраторы с соответствующими правами.

«Наше решение позволяет сделать общение с внешними партнерами максимально удобным — сотрудникам компаний больше не требуется покидать рабочее пространство VK WorkSpace. Его применение поможет бизнесу эффективнее выстраивать процессы, не выходя за рамки корпоративной безопасности», — сказал директор по продукту VK WorkSpace Петр Щеглов.