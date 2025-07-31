Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация Бизнес-приложения
|

VK WorkSpace обновила «Почту» и «Календарь», усилила катастрофоустойчивость и защиту данных

VK Tech представила обновленную версию платформы VK WorkSpace. для размещения в контуре компании. В релизе 25.2 — расширенные возможности почтовой системы, календаря и панели администратора, а также обновленный Deployer для развертывания ПО на серверах заказчика.

В «Почте» появились динамические группы рассылок. Информация об участниках группы автоматически подгружается из каталога LDAP (Lightweight Directory Access Protocol): благодаря этому списки не нужно обновлять вручную. Например, если в отдел продаж пришел новый сотрудник, его адрес подтянется в соответствующий список рассылки.

В письма сотрудников теперь можно добавлять дисклеймеры на уровне транспортных правил: информация будет автоматически включаться в каждое письмо, которое попадает под заданные условия. Опция помогает гарантировать отправку заданного текста получателям — например, уведомления о конфиденциальности информации в письме.

В «Календаре» появилась возможность бронирования переговорных комнат. При создании встречи можно посмотреть, какие комнаты свободны в нужное время в выбранном офисе, на сколько человек они рассчитаны, и какое оборудование доступно. Также «Календарь» теперь поддерживает двустороннюю синхронизацию с Microsoft Exchange 2019 и метрики мониторинга подписки на уведомления веб-служб Exchange.

В «Панели администратора» появился единый интерфейс управления групповыми политиками для всех инструментов платформы. Это позволяет централизованно контролировать доступ, назначая политики как на конкретные группы, так и на отдельных пользователей, и обеспечивает более высокий уровень защиты данных. Также реализован механизм массовой миграции адресных книг из Microsoft Exchange: администраторы могут переносить отдельные контакты и группы.

Кроме того, на платформе появились роли аналитика и эксперта по информационной безопасности. У аналитика есть возможность проверять содержимое сообщений и давать рекомендации, а у эксперта — право удалять письма на основе данных от аналитика. Такое разделение ролей помогает исключить риск ошибочного удаления важной информации.

Российский вендор ПО для СХД «Рэйдикс» отправляется в новую «Экспедицию»
Цифровизация

В Deployer расширили возможности подсистемы обеспечения катастрофоустойчивости: для схемы с двумя основными дата-центрами реализовано автоматическое переключение в аварийный режим. Данные пользователей при аварии не будут потеряны, а сама система продолжит работу, полностью переключившись на мощности одного дата-центра до восстановления второго.

На платформе теперь можно автоматически подключать новым пользователям личные хранилища и задавать для них объем — для этого нужно включить соответствующий параметр в ADloader. Также расширились возможности импорта участников групп рассылок из LDAP-каталога.

Весь внешний трафик в Deployer — от APM-администратора до веб-интерфейса — зашифрован по протоколу TLS. Администраторы могут включить авторизованный доступ к функциям Deployer, разграничивать права и восстанавливать действия пользователей в системе.

«Для крупных компаний, которые выбирают поставку On-premise, в приоритете — безопасность данных, стабильность и масштабируемость ИТ-решения, гибкие возможности для интеграции других систем и настройки доступов. В обновленной версии VK WorkSpace мы не только расширили функциональность, но и повысили катастрофоустойчивость, а также реализовали возможности для усиленной защиты чувствительных данных», — сказал директор по продукту VK WorkSpace Петр Щеглов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Почему российские компании боятся внедрять ИИ и как это исправить

В интернет утекли миллионы личных чатов пользователей ChatGPT

Алексей Роговцев, МТС: Телематика и цифровые решения становятся признанным стандартом для транспорта и логистики

Выходцы из «Яндекса» запустили в России «убийцу» сбежавших из страны Airbnb и Booking.com

CNews500: Крупнейшие ИТ-компании России

Роскомнадзор меняет правила. В реестр организаторов распространения информации теперь могут включить принудительно

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Дизайнерская техника для кухни: 9 самых интересных устройств

Как перенести общение из WhatsApp и других мессенджеров в Telegram: пошаговая инструкция

Чем отличаются матрицы современных экранов: разбираемся в LED, OLED, QLED, MiniLED и других технологиях

Показать еще

Наука

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник

Ученые обнаружили пульс Земли — и он разрывает континент на части

Археологи выяснили, как древние люди использовали огонь удивительным образом миллион лет назад
Показать еще