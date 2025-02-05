Как бизнес выбирает почту, мессенджер и ВКС: исследование VK Tech

Большинство компаний малого и среднего бизнеса выбирают SaaS-решения, а 30-35% крупных компаний и сегмент энерпрайз выбирают On-premises решения. Исследование VK Tech показало, какие факторы имеют ключевое значение для разных сегментов бизнеса при выборе коммуникационных сервисов. Об этом CNews сообщили представители VK.

Представители микро- и малого бизнеса выбирают простые сервисы, которые можно быстро внедрить и легко настроить. Приоритет отдается простоте использования.

По мере роста компании приоритеты меняются: простота и скорость внедрения уступают место безопасности, масштабируемости и функциональности решений. Cредний бизнес отдает предпочтение проверенным коммуникационным сервисам с хорошей репутацией, при выборе опираясь на рекомендации коллег. Для этого сегмента важны доступ с разных устройств и возможность совместной работы. Из-за более высоких требований к безопасности данных эти компании выбирают продукты с серверами на территории России. Более значимой по сравнению с микро- и малым бизнесом становится стоимость решения.

Представители крупного бизнеса тоже высоко ценят безопасность данных, стабильность, масштабируемость и репутацию сервиса, поэтому делают выбор в пользу российских поставщиков. Этому сегменту нужны продвинутые функции, в том числе интеграция с другими сервисами, и функциональность управления доступом.

В ходе исследования команда VK Tech выяснила, какие функции коммуникационных сервисов актуальны для каждого сегмента бизнеса.

ВКС необходима крупным компаниям и небольшим командам: сервисом пользуются 91% компаний микро- и малого бизнеса, 94% представителей среднего бизнеса, 85% крупного бизнеса и 94% компаний уровня энтерпрайз. Небольшие компании используют базовые инструменты сервиса, которые обеспечивают гибкость и мобильность. С ростом бизнеса меняется фокус: более важными становятся управление доступом, безопасность и продвинутые функции для совместной работы.

Корпоративными мессенджерами и чатами пользуется 91% компаний микро- и малого бизнеса, 96% представителей среднего и крупного бизнеса и 100% компаний из егмента энтерпрайз. По мере роста бизнеса повышаются требования к безопасности и функционалу, появляется необходимость в инструментах управления командами и десктопной версии.

Корпоративную электронную почту с базовой функциональностью использует 86% микро- и малого бизнеса, 91% среднего бизнеса, 86% крупного бизнеса и 94% сегмента энтерпрайз. Для крупных компаний характерна потребность в автоматических ответах, отслеживании задач, совместном редактировании, защите от спама и фишинга, а также других расширенных функциях.

Редакторами документов пользуются 81% компаний микро- и малого бизнеса, 87% представителей среднего бизнеса, 84% крупного бизнеса и 100% компаний из сегмента энтерпрайз. Ключевыми функциями для всех сегментов являются поиск и управление доступом, также все компании используют фильтрацию документов и отслеживание изменений. У больших компаний появляется запрос на интеграцию с облачными хранилищами и электронной почтой, автоматическое форматирование и другие функции, которые обеспечивают более гибкое использование.

Корпоративное хранилище файлов актуально для 80% микро- и малого бизнеса, 88% среднего бизнеса, 84% крупного бизнеса и 93% сегмента энтерпрайз.

При выборе типа решения более 50% сегмента энтерпрайз отдает предпочтение гибким пакетам корпоративных сервисов, средний и крупный бизнес чаще склоняется к готовым решениям, в сегменте микро- и малого бизнеса, согласно исследованию, определенности по этому вопросу в настоящее время нет.

Интегрированным решениям, к которым относится платформа VK WorkSpace, отдает предпочтение 34% российских компаний.

«Мы стремимся создавать продукты, которые учитывают потребности всех сегментов рынка, поэтому тщательно анализируем обратную связь наших клиентов и на ее основе совершенствуем решения. Например, в этом году мы значительно расширили инструменты миграции с зарубежных сервисов, чтобы бизнес мог быстро перенести данные на российский сервис, расширили возможности мессенджера и видеоконференций. Мы уделяем особое внимание безопасности, отказоустойчивости и катастрофоустойчивости сервиса», — сказал директор по продукту VK WorkSpace Петр Щеглов.

В ходе исследования были опрошены представители 750 компаний из разных отраслей: торговля, производство, ИТ, строительство, транспорт и логистика, образование, социальные услуги, с численностью штата до восьми тыс. сотрудников. География охватывает всю Россию.