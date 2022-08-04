Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«Облако» и «Добро Mail.ru» открывают бесплатный доступ для НКО

«Облако Mail.ru» и «Добро Mail.ru» запустили благотворительную акцию для российских фондов. С июля фонды могут подать заявку и получить дополнительное место в Облаке для хранения документов, фотографий и видео.

«В период пандемии большинство НКО стали активнее использовать в своей работе цифровые технологии, но иногда набор привычных для бизнеса инструментов оказывается недоступным для из-за дополнительных расходов. Мы даем возможность проверенным благотворительным фондам пользоваться инструментами VK на специальных условиях и делаем цифровые возможности доступными. Создание технологий для развития благотворительности — одно из главных направлений социальной стратегии VK», — сказала Александра Бабкина, директор «Добра Mail.ru» и руководитель социальных проектов VK.

Некоммерческие организации смогут использовать дополнительное место в «Облаке» для рабочих задач: хранить важные данные, фотографии и видео с мероприятий, обмениваться ими, работать с разных устройств и загружать объемные файлы. Умные алгоритмы определяют снимки документов и сортируют их в отдельные папки, а также распознают лица людей на фото. Файлы будут в безопасности: вся информация в Облаке хранится в нескольких копиях на независимых друг от друга сервера в современных дата-центрах, где специалисты постоянно следят за их состоянием. Чтобы получить 128 ГБ, фонд должен быть верифицирован в сервисе «Добро Mail.ru».

«Фонд "Арифметика добра" активно использует облачные технологии. За последние два года мы расширили цифровизацию в нашем фонде, активно пользуемся цифровыми инструментами и планируем продолжать. Это очень удобно в том плане, что можно открыть документы из любого места и с любого носителя, можно делиться ими с коллегами и партнёрами, совместно работать над какими-либо задачами. Кроме того, это безопасно, ведь техника может сломаться, а в облаке документы остаются вне зависимости от всего», — сказала руководитель фонда "Арифметика добра" Наиля Новожилова.

UBA: Технологии предиктивной аналитики могут снизить нагрузку на ИБ
Защита данных

«Добро Mail.ru» — сервис для благотворительности, созданный VK в 2013 г. Сервис помогает пользователям участвовать в благотворительных проектах по всей России и делает благотворительность проще и доступнее. Сейчас на платформе более 200 фондов и 170 проектов по сбору помощи.

«Облако Mail.ru» — это персональное хранилище в интернете. Нужные файлы всегда под рукой, доступны в любой точке мира с любого устройства, не занимая место на жестком диске компьютера или в памяти смартфона. «Облако» работает на всех популярных десктопных и мобильных платформах: Windows, MacOS, Android, iOS.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

На «Госуслугах» появилась регистрация самозанятых. Ей могут пользоваться граждане Украины

Россияне не хотят платить за контент, популярность пиратских сервисов бьет рекорды

Иностранную музыку изымают с российских стриминговых сервисов

WhatsApp, Tinder и Snapchat получили в России миллионные штрафы

Суды начали выносить вердикты по статьям в «Википедии». Их очень легко направить по ложному пути

Ozon начал отказываться от аренды огромных офисов

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона TECNO CAMON 19 Pro: баланс цены и качества

Обзор Asus ExpertBook l1400cd: базовый ноутбук для бизнеса

Дюймовые фотоматрицы в смартфонах: обман производителей или дань традициям?

Показать еще

Наука

Физики уверены, что обнаружили замену кремнию — это лучший в мире полупроводник

Что общего между квантовой информацией и снежинками?

Марсианский метеорит опровергает теорию формирования планет
Показать еще