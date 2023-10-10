В приложении «Почты Mail.ru» решены около 60 задач для повышения невизуальной доступности

В сентябре суперприложение «Почты Mail.ru» на iOS получило обновление для пользователей с нарушениями зрения и моторных функций. Им стала доступна вся функциональность «Облака» и голосового помощника «Маруси» внутри супераппа «Почты». Приложения почтового сервиса представлены для Android и iOS.

Оценку провели по 9 критериям невизуальной доступности. Среди них: озвучивание ввода, логичное и предсказуемое перемещение курсора программы экранного доступа при свайпах, наличие текстовых меток в элементах интерфейса (кнопки, поля ввода, кликабельные изображения) и другие функции.

В процессе повышения доступности «Почта Mail.ru» совместно с Hi-Tech провели опрос читателей и выяснили, считают ли они важным, чтобы цифровые сервисы адаптировали для людей с особыми потребностями. В анкетировании приняли участие 4278 человек. Более 78% пользователей отметили, что им важно, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья или особенностями восприятия имели полноценный доступ к различным сервисам в рунете.

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В приложении «Почты Mail.ru» решены около 60 задач для повышения невизуальной доступности: создание учетной записи и нового почтового ящика, восстановление пароля, возможность написать письмо, ответить и переслать сообщения, прикрепить документы к письму и совершить другие действия. Также пользователям озвучиваются специальные подсказки и наименование элементов, с которыми они взаимодействуют.

«Повышение невизуальной доступности — одна из приоритетных задач социальной стратегии VK, и почтовые сервисы активно адаптируют свои продукты для людей с нарушениями зрения и продолжают системно работать над инклюзивностью своих проектов. Мы стремимся к тому, чтобы практика accessibility стала обязательной не только в нашей компании, но и в других российских компаниях, потому что вместе мы сможем усилить социальный вклад в развитие индустрии цифровой доступности», — сказала директор социальных проектов VK Александра Бабкина.