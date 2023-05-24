«Добро Mail.ru» стало частью мегабренда VK

VK объявляет об обновлении сервиса благотворительности «Добро Mail.ru». Теперь платформа называется «VK добро», у сервиса сменились название и логотип. Об этом CNews сообщили представители VK.

Изменения в названии сервиса — это первый шаг к более глубокой интеграции платформы благотворительности в проекты экосистемы VK. Нововведения позволят «Добру» стать частью единой коммуникационной стратегии и мегабренда VK.

«Ребрендинг «Добра» состоит не только в изменении названия и логотипа. Он призван продемонстрировать принципиально новый подход в реализации нашей социальной стратегии. Интеграция в мегабренд VK даст сервису новые инструменты для развития нашего сервиса внутри компании и позволит в будущем бесшовно интегрироваться с флагманскими сервисами, — сказала Инна Походня, вице-президент по маркетингу VK.

«Сегодня технологическими возможностями сервиса пользуются более 250 фондов, а за время своей работы с 2013 г. пользователи и бренды-партнеры «Добра» собрали более 848 млн руб. Мы развиваемся и идем вперед — наша задача — сделать «VK добро» местом, где легко помогать и с помощью онлайн-технологий решаются реальные социальные проблемы», — отметила Александра Бабкина, руководитель «VK добра» и директор социальных проектов VK.

Процесс взаимодействия с фондами-партнерами сервиса и благотворителями останется прежним. НКО, прошедшие проверку «VK добра», продолжат запускать проекты по сбору помощи, а каждый желающий сможет в несколько кликов перевести пожертвование в один из более чем 250 российских фондов. Сервис «VK добро» продолжит работу без комиссии за свою работу, а пользователи, делающие пожертвования с помощью банковских карт, как и ранее, не будут платить банковской комиссии за платеж.

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«VK добро» (ранее «Добро Mail.ru») — сервис для умной и честной благотворительности был создан VK в 2013 г. Сервис помогает пользователям участвовать в благотворительных проектах по всей России и делает благотворительность проще и доступнее. У «VK добра» пятиэтапная проверка НКО, включающая в себе аудит финансовой отчетности и документации, а также оценку экспертности и репутации фондов и медиа аудит.